एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक सहित बैंक ग्राहकों को SOVA के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जो एक मैलवेयर है जो आपकी मूल्यवान संपत्ति पर हमला कर सकता है. एसबीआई के एक ट्वीट के अनुसार, मालवेयर को आपकी मूल्यवान संपत्ति को चोरी न करने दें. हमेशा विश्वसनीय ऐप्स को विश्वसनीय स्रोतों से ही डाउनलोड करें.

एसबीआई के ट्वीट के अनुसार, SOVA एक Android बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर है जो व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए बैंकिंग ऐप्स को लक्षित करता है. जब यूजर्स अपने नेट-बैंकिंग ऐप में लॉग इन करते हैं और बैंक खातों तक पहुंचते हैं तो यह मैलवेयर क्रेडेंशियल्स को कैप्चर करता है. एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद, इसे अनइंस्टॉल करना असंभव है.

Don't let malware steal your valuable assets. Always download the trusted apps from reliable sources only. Stay Alert and #SafeWithSBI#SBI #AmritMahotsav #CyberSafety #CyberSecurity #StayVigilant #StaySafe pic.twitter.com/NwAfUle36V

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 22, 2022