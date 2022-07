Android यूजर्स, यदि आपने कुछ ऐसे ऐप्स इंस्टॉल किए हैं जो रहस्यमय दिखते हैं या किसी ऑथेंटिक ऐप जैसे दिखते हैं तो जरा सावधान हो जाएं. क्योंकि हैकर्स और ऑनलाइन पैसे की चोरी करने वाले जालसाज इन ऐप्स के जरिये ही आपके फोन डेटा पर नजर रखते हैं. मौका पाते ही आपके फोन से ओटीपी की चोरी करते हैं और उसकी मदद से एकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं. Also Read - Smartphone Security Tips: 'खतरनाक' हो सकते हैं ये 8 ऐप्स, Android स्मार्टफोन यूजर्स तुरंत कर दें इन्हें डिलीट

डॉड्रॉपर या ड्रॉपर-ए-ए-सर्विस (डीएएएस) मॉडल पर ट्रेंडमाइक्रो के शोध के अनुसार, हाल ही में दुर्भावनापूर्ण पाए गए कुछ ऐप इस मॉडल का उपयोग कर रहे थे. यदि आपने ऐसे ऐप्स इंस्टॉल किए हैं, तो वे आपका व्यक्तिगत डेटा चुरा सकते हैं. इसमें टेक्स्ट मैसेज जैसी जानकारी शामिल है, जिसमें ओटीपी, पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी और बहुत कुछ हो सकता है. Also Read - Amazon Business ने लॉन्च किया नया Android और iOS ऐप, अब आसान होगी चलते-फिरते खरीदारी

इससे पहले कि हम हाल ही में फर्म द्वारा खोजे गए सभी ऐप्स पर एक नजर डालें, आइए देखें कि ये ऐप्स आपकी व्यक्तिगत जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हैकर्स को कैसे आपके डिवाइस पर मैलवेयर डालने में मदद कर सकते हैं. Also Read - एंड्राडइ यूजर्स हो जाएं सावधान! आ गया है खतरनाक वायरस, जो चुरा रहा है आपकी बैंकिंग डिटेल

एंड्रॉइड के लिए Google के PlayStore पर आपको मिलने वाले कुछ अनोखे या क्लोन ऐप मालिशियस ड्रॉपर के साथ आते हैं. ये ड्रॉपर तब मैलवेयर इंस्टॉलेशन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हैं और साइबर अपराधियों को मैलवेयर फैलाने में भी मदद करते हैं. ऐसा कोई भी ऐप इंस्टॉल न करें जो कुछ असाधारण करने का वादा करता हो, या फोन रैम को साफ करने जैसा सरल हो. यहां उन 17 ऐप्स की पूरी सूची दी गई है, जिन्हें आपने अपने फोन में इंस्टॉल किया होगा.

1. Call Recorder

2. Rooster VPN

3. Super Cleaner

4. Document Scanner

5. Universal Saver Pro

6. Eagle photo editior

7. Call recorder pro+

8. Extra Cleaner

9. Crypto Utils

10. FixCleaner

11. Universal Saver Pro (New version)

12. Lucky Cleaner

13. Just In: Video Motion

14. Document Scanner Pro

15. Conquer Darkness

16. Simpli Cleaner

17. Unicc QR Scanner

सौभाग्य से, इन ऐप्स को Google द्वारा हटा दिए जाने की सूचना है, लेकिन वे अभी भी आपके फोन पर हो सकते हैं. यदि आपके पास उन्हें अपने डिवाइस पर है, तो उन्हें तुरंत हटा दें.