Amazon Alexa: पिछले कुछ समय से वर्चुअल वॉयस असिस्टेंट Alexa का उपयोग किया जा रहा है और लोगों के बीच इसका काफी क्रेज भी है. Alexa में आपको अलार्म लगाने से लेकर कई छोटी-बड़ी जानकारियां मिलती है. (Voice Assistant Device) तभी तो इस स्मार्ट स्पीकर भी कहते हैं. लेकिन कई बार तकनीक का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है और ऐसे में Alexa आपका दोस्त बनने की बजाय दुश्मन बन सकता है. हाल ही में Alexa से जुड़ा ऐसा ही (Artificial Intelligence) एक मामला सामने आया है. जिसमें Alexa ने एक 10 साल की बच्ची को इतना खतरनाक चैलेंज दिया, जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती थी. (Voice Command) आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला?

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021