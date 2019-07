टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी गूगल के अपकमिंग स्मार्टफोन Google Pixel 4 के बारे में नई जानकारी सामने आई हैं। नई लीक हुई जानकारी में इस स्मार्टफोन के बारे में आई की लीक और रूमर्स की पुष्टी करते हैं। नई लीक रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि इस स्मार्टफोन के टॉप और बॉटम में मोटी चिन दी गई है। इसके साथ ही दूसरी इमेज में इस स्मार्टफोन के रियर में दिया स्कॉयर शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया है, जिसमें तीन कैमरा सेंसर देखे जा सकते हैं। बता दें कि स्मार्टफोन का ये डिजाइन Google ने पिछले महीने शेयर की थी। फिलहाल इन दोनों डिवाइस की कीमतों (Google Pixel 4 And Pixel 4XL Price in India को लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

इसके साथ अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस स्मार्टफोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकती है। इमेज के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर मिसिंग है। पॉप्यूलर टिपस्टर आइस यूनिवर्स ने Google Pixel 4 और Google Pixel 4XL स्मार्टफोन का कथित स्क्रीन प्रोटेक्टर की इमेज शेयर की है। इसमें स्मार्टफोन फ्रंट कैमरा सेटअप और दूसरे सेंसर के लिए कट दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही गूगल इसमें Soli रडार चिप का यूज कर सकता है जो कि जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन में काम आती है।

The oval opening of the Pixel 4 Series front panel means that the Google Pixel 4 Series will be groundbreaking and new and worth looking forward to. pic.twitter.com/9Pg9bGcWrs

— Ice universe (@UniverseIce) July 20, 2019