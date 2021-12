Amazon App Quiz 2 December 2021: Amazon App पर डेली एक क्विज जारी (Amazon Pay balance) करती है और इस क्विज में यूजर्स से 5 सवाल पूछे जाते हैं. सभी सवालों का सही जवाब देने पर आप विजेता (Win Rs 10,000 in Amazon) बन सकते हैं और (amazon app quiz) इनामी राशि हासिल कर सकते हैं. आज यानि 2 दिसंबर को भी कंपनी ने क्विज जारी किए हैं और आप आपको 10,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. यह क्विज Amazon App पर रोजाना रात 12 बजे शुरू (amazon quiz answer) होता है और रात 11 बजकर 59 मिनट तक चलता है. इस बीच आप कभी भी क्विज में हिस्सा ले सकते हैं. (amazon daily app quiz) आइए जानते हैं आज पूछे गए सवाल और उनके सही जवाब.Also Read - Smartphone Under Rs 10000: बजट रेंज में खरीदना है स्माटफोन तो यहां देखें पांच बेस्ट विकल्प

बता दें कि Amazon App पर जारी किए जाने वाले इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon App डाउनलोड करना होगा. जो​ कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है. इसके बाद ऐप ओपन करें और वहां सर्च बार में क्विज लिखकर सर्च करें. फिर आपके सामने आज यानि 2 दिसंबर का क्विज ओपन हो जाएगा. इस क्विज में मिलने वाली इनामी राशि आपके Amazon Pay Balance में ऐड होगी. Also Read - WhatsApp Web लेकर आया कमाल का फीचर, यूजर्स आसानी से बना सकते हैं अपनी फोटो का स्टिकर, जानिए पूरा प्रोसेस

Amazon Quiz में विजेता के नाम की घोषणा लकी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी. लेकिन बता दें कि इसके लिए पहले आपको पांचों सवालों का सही जवाब देना होगा. इसके बाद अगले दिन कंपनी विनर्स के नाम की घोषणा करेगी. क्विज में पूछे गए सवाल जनरल नॉलेज से जुड़े होते हैं. अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आइए जानते हैं आज पूछ गए सवाल और उनके सही जवाब. Also Read - Google Pay यूजर्स ध्यान दें! 1 जनवरी से बदलने वाला है ये नियम, यहां जानें डिटेल

Amazon Quiz Answers 2 December 2021

सवाल 1: Which of these hockey players has been nominated for the Dhyan Chand Khel Ratna this year?

जवाब: PR Shreejesh

सवाल 2: Shivers and Bad Habits are two of the tracks in the Billboard Hot 100 from which famous singer?

जवाब: Ed Sheeran

सवाल 3: CV Raman was born on November 7, 1888, in which Indian city?

जवाब: Tiruchirappalli

सवाल 4: This is a visual of the Atacama Desert from which country?

जवाब: Chile

सवाल 5: This character came to the attention of the world’s after Steamboat Willie was released in which year?

जवाब: 1928