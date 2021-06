Amazon App Quiz 4 June 2021: Amazon डेली अपने यूजर्स के लिए एक क्विज लेकर आती है जिसे जीतने के बाद ढेरों इनाम मिलते हैं. साथ ही एक बड़ी इनामी राशि भी इस क्विज में जीतने का मौका मिलता है. आज भी Amazon app पर यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं. बता दें कि यह प्रतियोगिता केवल Amazon app पर ही उपलब्ध होती है. यानि यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए Amazon app का इस्तेमाल करना होगा. Also Read - Walmart अपने कर्मचारियों को फ्री में बांट रही है Samsung का ये म​हंगा स्मार्टफोन, जानिए क्या है वजह?

ऐसे ले सकते हैं Amazon App Quiz में हिस्सा

Amazon app में आपको डेली दिए जाने वाले क्विज मौजूद होते हैं. अगर आपके फोन में Amazon app उपलब्ध नहीं है तो सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लें. डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको यह साइन इन करना होगा. इसके बाद ऐप ओपन करें और उसे स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको डेली आयोजित होने वाले quiz का विकल्प मिलेगा. इस quiz पर क्लिक कर आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं. Also Read - पावरफुल प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ Vivo Y70t, मिलेगी 8GB रैम और 4,500mAh बैटरी की सुविधा

मिलेगा 20,000 रुपये जीतने का मौका

Amazon App Quiz में आज यानि 4 जून को दिए गए सवालों का जवाब देकर आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं. ये इनामी राशि आपके Amazon Pay balance में ऐड हो जाएगी जिसे आप बाद में शॉपिंग आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 20,000 रुपये जीतने के लिए आपको केवल 5 आसान से सवालों का जवाब देना होगा. आइए जानते हैं आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब के बारे में… Also Read - 12GB रैम वाला स्मार्टफोन Realme X7 Max 5G आज पहली बार सेल के लिए होगा उपलब्ध, जानें कीमत और फीचर्स

सवाल 1: Widely in news, what medical condition describes an absence of enough oxygen in the tissues to sustain bodily functions?

जवाब: Hypoxia

सवाल 2: Miguel Diaz-Canel is serving as the first secretary of the Communist Party in which country since 2021?

जवाब: Cuba

सवाल 3: ISRO is going to execute the Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) with which other space agency?

जवाब: JAXA

सवाल 4: With respect to the solar system, what is NOT true about this planet?

जवाब: It is the coldest planet

सवाल 5: This is a picture of what?

जवाब: Tallest grass