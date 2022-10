अमेजन पर दिवाली सेल सीजन खत्म हो चुका है और अब डेली ऐप क्विज एक बार फिर लौट आया है. फनजोन में आज के लिए प्रश्न जारी कर दिये गए हैं. आज आसान से सवालों के जवाब देकर आप 2500 रुपये झटक सकते हैं. जीते हुए 2500 रुपये आपके Amazon Pay Balance में आएगा. अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं तो आपकी मदद के लिए हम यहां पांच सवालों के जवाब दे रहे हैं. इसकी मदद से आप गेम जीत सकते हैं और 2500 रुपये भी आपके हो सकते हैं. Also Read - OnePlus ले आया अपना धांसू फोन Nord N300 5G, फीचर देख अच्छे-अच्छे स्मार्टफोन्स को छूट रहा पसीना

आपको बता दें कि इन प्रश्नों में ज्यादातर जनरल नॉलेज और करेंट इवेंट से संबंधित प्रश्न होते हैं.

26 अक्टूबर 2022 के लिए पांच प्रश्नों के उत्तर यहां दिये जा रहे हैं. दखें:

प्रश्न 1. Leg spinner Karthik Meiyappan took the first hat trick of the 2022 T20 World Cup. He represents which side?

उत्तर: UAE

प्रश्न 2. The movie ‘Goodbye’ starring Amitabh Bachchan has which family as the centrepiece of the story?

उत्तर : Bhalla

प्रश्न 3. Which country recently elected Ulf Kristersson as the Prime Minister?

उत्तर : Sweden

प्रश्न 4. This is a picture of the famous twin towers in which city?

उत्तर : Kuala Lumpur

प्रश्न 5. What is this type of sushi called?

उत्तर : Nigiri

कैसे खेलें ये गेम?

– amazon quiz ऐप खोलें.

– सर्च बार में जाएं.

– वहां Funzone लिखें.

– अब Amazon daily quiz बटन पर क्लिक करें. स्क्रीन पर क्विज आ जाएगा.