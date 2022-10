Amazon डेली ऐप क्विज जारी कर दिया गया है और आज यूजर्स के पास 5000 रुपये जीतने का मौका है. फनजोन (Funzone) में जाकर अमेजन से आप ये गेम खेल सकते हैं. जीतने वाले के Amazon Pay Balance में 5000 रुपये की राशि आ जाएगी. अगर आप इच्छुक हैं तो फनजोन में जाकर खेल सकते हैं. खेल में यूजर्स से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनके सही जवाब देने वाले को इनाम दिए जाते हैं. Also Read - Viral: कुत्ते के हमले में हो गई थी अमेरिकी ड्राइवर की मौत, अब अमेजन ने उठाया यह बड़ा कदम

कैसे सवाल पूछे जाएंगे:

यूजर्स से आसान से सवाल पूछे जाते हैं जो जनरल नॉलेज पर आधारित होते हैं. Amazon के daily quiz जीतने में हम आपकी यहां मदद कर रहे हैं. आपके लिए पांच सवालों के जवाब दे रहे हैं. यहां से हिन्ट लें और 5000 रुपये जीतें. Also Read - तीन साल के इंतजार के बाद अमेजन को मिली 24 घंटे ऑपरेट करने की अनुमति

29 अक्टूबर 2022 के लिये यहां प्रश्न और उत्तर देखें

1. Recently 21 Indian wrestlers were denied visas by which country ahead of the U23 World Championship? Also Read - दिल्ली में अमेजन समेत 300 से अधिक प्रतिष्ठान 24 घंटे कर सकेंगे परिचालन, एक हफ्ते में जारी होगी अधिसूचना

Answer: Spain

2. The upcoming movie ‘Bhediya’ stars which of these actors in the lead role?

Answer: Varun Dhawan

3. The World Health Organization recently said that it will shift to a one-dose strategy for which of these diseases, amid vaccine shortage?

Answer: Cholera

4. This is a statue of which famous political leader?

Answer: Winston Churchill

5. This is the famous Trump international hotel in which city is known as the ‘Sin City’?

Answer: Las Vegas