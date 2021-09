Amazon Quiz 14 September 2021: Amazon पर डेली एक क्विज जारी होता है जिसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इन सवालों को जवाब देकर आप इनामी राशि जीत सकते हैं. लेकिन यह सुविधा केवल अमेजन ऐप पर ही उपलब्ध है. इसका इस्तेमाल वेबसाइट पर नहीं किया जा सकता. Amazon ने आज यानि 14 सितंबर का क्विज रात 12 बजे शुरू कर दिया है और यह आज रात 12 बजे तक चलेगा. इसमें हिस्सा लेकर आपको आज 10,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. इस क्विज में मिलने वाली इनामी राशि आपके amazon pay बैलेंस में ऐड होगी. अगर आप भी इस क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - Free Fire Redeem Codes 14 September 2021: इन कोड्स की मदद से पूरा होगा आपका मिशन

Amazon Quiz: इस तरह ले सकते हैं हिस्सा

अगर आप भी Amazon Quiz में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए आपके फोन में Amazon ऐप होना जरूरी है. यदि ऐप नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन करें और फिर वहां सर्च बार में क्विज लिखकर सर्च करें. फिर आपको डेली क्विज का विकल्प मिलेगा और इसमें आपसे कुल पांच सवाल पूछे जाएंगे. बता दें कि ये पांच सवाल सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं.

Amazon Pay में ऐड होगी इनामी राशि

बता दें कि आज पूछे गए सवालों का सही जवाब देकर आप 10,000 रुपये जीत सकते हैं. यह राशि आपके Amazon Pay बैलेंस में ऐड होगी. जिसका उपयोग आप बाद में कर सकते हैं. इस क्विज में विजेताओ का चयन लकी ड्रॉप के माध्यम से किया जाता है. यह लकी ड्रॉ अगले दिन निकाला जाएगा और इसके बाद ऐप पर ही विजेताओं के नाम की घोषणा की जाएगी. लेकिन इसके लिए आपको पांचों सवालों के सही जवाब देने होंगे.

सवाल 1: In which sport did Nethra Kumanan represent India at the 2020 Olympics, the first Indian woman to do so?

जवाब: Sailing

सवाल 2: Who runs a social media platform HerCircle.in aimed at empowering women?

जवाब: Nita Ambani

सवाल 3: What is planned to be given out through ATMs in various Indian states under Centre’s pilot project “Annapurti” scheme?

जवाब: Rice

सवाल 4: Which insect does this vehicle share its name with?

जवाब: Beetle

सवाल 5: Which country discovered water in the atmosphere of this natural satellite through the device CHACE?

जवाब: India