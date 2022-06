Amazon Quiz 17 June 2022: Amazon पर चल रहे क्विज में हिस्सा लेकर आप डेली आकर्षक इनामी राशि जीत सकते हैं. आज यानि 17 जून को भी कंपनी ने इस क्विज का आयोजन किया है. जिसे जीतने पर आप 20,000 रुपये का (Amazon App) इनाम प्राप्त कर सकते हैं. Amazon Quiz रात 12 बजे से शुरु होकर आज 11.59 बजे तक जारी रहेगा. इस क्विज में यूजर्स से कुछ आसान से सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप सभी सवालों का सही जवाब देते हैं तो 20,000 रुपये जीत सकते हैं. आइए जानते हैं Amazon Quiz में हिस्सा लेने का तरीका.Also Read - WhatsApp पर फ्री बियर जीतने का मौका! अगर आपके पास भी आया है ऐसा कोई मैसेज तो हो जाइए सावधान

ऐसे ले सकते हैं Amazon Quiz में हिस्सा

अगर आप भी 20,000 रुपये की इनामी राशि जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्विज में हिस्सा लेना होगा. स्पष्ट कर दें कि यह क्विज Amazon वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. इसमें केवल Amazon ऐप के माध्यम से ही हिस्सा लिया जा सकता है. Amazon Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. जहां स्क्रॉल करने पर आपको डेली क्विज का विकल्प मिलेगा. जिस पर क्लिक कर आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं.

Amazon Pay में ऐड होगी इनामी राशि

Amazon Quiz में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने के बाद आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं. यह इनामी राशि आपके अमेजन पे अकाउंट में ऐड हो जाएगी. जिसका इस्तेमाल आप बाद में कभी भी शॉपिंग आदि के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आपसे पांच सवाल पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देन के बाद लकी ड्रॉ के आधार पर विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी.

सवाल 1: Who among these did Rafael Nadal beat in the quarter-finals of the 2022 French Open?

जवाब: Novak Djokovic

सवाल 2: Tatiana Maslany would play the lead role in which upcoming Marvel studios web series?

जवाब: She-Hulk: Attorney at Law

सवाल 3: Which company recently appointed Alvin Tse as the General Manager of its India business?

जवाब: Xiaomi

सवाल 4: In which country is the largest library in the world located?

जवाब: USA

सवाल 5: What breed of dog is shown here?

जवाब: Corgi