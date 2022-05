Amazon App Quiz 17 May 2022: Amazon डेली अपने यूजर्स के लिए एक क्विज लेकर आती है जिसे जीतने के बाद ढेरों इनाम मिलते हैं. साथ ही एक बड़ी इनामी राशि भी इस क्विज में जीतने का मौका मिलता है. आज भी Amazon App पर यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 25,000 रुपये जीत सकते हैं. (Amazon Pay Balance) बता दें कि यह प्रतियोगिता केवल Amazon App पर ही उपलब्ध होती है. (Amazon India) यानि यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए Amazon app का इस्तेमाल करना होगा.Also Read - खो गया है स्मार्टफोन तो तुरंत करें ये काम, वरना चुटकियों में खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

ऐसे ले सकते हैं Amazon App Quiz में हिस्सा

Amazon app में आपको डेली दिए जाने वाले क्विज मौजूद होते हैं. अगर आपके फोन में Amazon app उपलब्ध नहीं है तो सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लें. डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको यह साइन इन करना होगा. इसके बाद ऐप ओपन करें और उसे स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको डेली आयोजित होने वाले quiz का विकल्प मिलेगा. इस quiz पर क्लिक कर आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं. Also Read - धूम मचाने आया Whatsapp को यह मजेदार फीचर, अब चुपचाप कर सकेंगे ग्रुप से एक्जिट

आज मिल रहा है 25 हजार रुपये जीतने का मौका

Amazon App Quiz में आज यानि 17 मई को दिए गए सवालों का जवाब देकर आप 25,000 रुपये जीत सकते हैं. ये इनामी राशि आपके Amazon Pay balance में ऐड हो जाएगी जिसे आप बाद में शॉपिंग आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 25,000 रुपये जीतने के लिए आपको केवल 5 आसान से सवालों का जवाब देना होगा. आइए जानते हैं आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब के बारे में. Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 17 May 2022: यहां देखें आज मिल रहे धांसू रिवॉर्ड्स की लिस्ट

आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: Housing finance firm HDFC is merging with which bank?

जवाब: Hdfc bank

सवाल 2: How do we better know the 23rd Headquarters Special Troops of the US Army, who were recently awarded the Congressional Gold Medal?

जवाब: Ghost Army

सवाल 3: IJmuiden sea lock, claimed to be the largest sea lock in the world, was inaugurated in which country?

जवाब: Netherlands

सवाल 4: Eileen Gu born in California, won gold in the Big Air event of this sport at the 2022 Winter Olympics representing which country?

जवाब: China

सवाल 5: Which company is the parent organization of this mobile brand?

जवाब: Bbk electronics