Amazon Daily Quiz 18 January 2022: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon अपने ऐप पर डेली एक क्विज शुरू करती है और इस क्विज में पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब देकर यूजर्स को पैसे जीतने का मौका मिलता है. आज पूछे गए (Amazon App) सवालों के जवाब में आप 5,000 रुपये इनाम में जीत सकते हैं. यह इनामी राशि आपके Amazon Pay Balance में ऐड हो जाएगी जिसका इस्तेमाल आप कभी भी शॉपिंग के लिए कर सकते हैं. (Amazon Quiz) आइए जानते हैं इस क्विज में हिस्सा लेने का तरीका और पूछे गए सवालों के बारे में डिटेल से…

Amazon Daily Quiz 18 January 2022: ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

अगर आप भी Amazon Quiz 18 January 2021 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Amazon App डाउनलोड कर लें.

Amazon App गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है.

Amazon App डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद यहां अपना अकाउंट बनाएं और साइन-अप करें.

इसके बाद होम पेज ओपन करें और स्क्रॉल कर नीचे आएं. जहां आपको ‘Amazon Quiz’ का विकप्ल मिलेगा.

Amazon Quiz बैनर पर क्लिक करें और इसके बाद पूछे गए सवालों का जवाब दें.

बता दें कि विजेता की घोषणा की लकी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी और विजेता की लिस्ट अगले दिन चेक की जा सकती है.

Amazon Daily Quiz 18 January 2022: आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: After being hacked, which Prime Minister’s Twitter account said that Bitcoin will be used as legal tender?

जवाब: Narendra Modi

सवाल 2: Which football club failed to reach the knockout stage of the UEFA Champions League for the first time in 17 years?

जवाब: Barcelona

सवाल 3: Maezawa and Hirano recently became the first self-paying tourists to visit which place since 2009?

जवाब: International Space Station

सवाल 4: In this sport, which Grand Slam is going to be played from 17th January 2022?

जवाब: Australian Open

सवाल 5: In the Harry Potter series, the lead character had this animal as its pet. What was it named as?

जवाब: Hedwig