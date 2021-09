Amazon Daily Quiz 2 September 2021: Amazon पर डेली एक क्विज जारी होता है जिसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इन सवालों को जवाब देकर आप इनामी राशि जीत सकते हैं. आज यानि 2 सितंबर का क्विज रात 12 बजे शुरू हो गया है और आपको 50,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको Amazon ऐप का उपयोग करना होगा, वेबसाइट पर ये उपलब्ध नहीं है. इसमें जीती गई राशि आपके amazon pay बैलेंस में ऐड होगी. आइए जानते हैं Amazon Daily Quiz 2 September के बारे में डिटेल से.Also Read - Realme 8s स्मार्टफोन लॉन्च से पहले Flipkart पर हुआ लिस्ट, जानिए संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Daily Quiz: ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. क्योंकि यह सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. यदि आपके फोन में Amazon ऐप नहीं है उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें. इसके बाद ऐप ओपन करें और वहां सर्च बार में क्विज लिखकर सर्च करें. यहां आपको डेली क्विज का विकल्प मिलेगा. उस पर क्लिक कर आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं.

ये हैं आज पूछे गए सवाल

आज यानि 2 सितंबर को पूछे गए सवाल का जवाब देकर आप 50,000 रुपये जीते सकते हैं. आइए जानते हैं आज पूछ गए सवाल और उनके जवाब.

सवाल 1: Which country’s new stealth jet has been dubbed “Checkmate”?

जवाब: Russia

सवाल 2: Amrabad Tiger Reserve, India’s second-largest tiger reserve, is located in which state?

जवाब: Telangana

सवाल 3: In July 2021, Sher Bahadur Deuba was sworn in as the Prime Minister of which Asian country?

जवाब: Nepal

सवाल 4: Which of these animals were not the first passengers of this ride?

जवाब: Dog

सवाल 5: Which Asian country that is home to the tallest indoor waterfall is shown here?

जवाब: Singapore