Amazon Daily Quiz 21 June 2022: Amazon अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज (Amazon Quiz) लेकर आती है. इस क्विज में पूछे गए सवालों का सही जवाब देकर आप एक अच्छी खासी रकम जीत सकते हैं. आज यानि 21 जून को भी कंपनी ने डेली क्विज ​जारी किया है (Amazon India) और आज आपको 30,000 रुपये जीतने (Google Play Store) का सुनहरा मौका मिल रहा है. लेकिन इसके लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे. ये सभी सवाल जनरल नॉलेज से जुड़े होंगे. बता दें कि Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको अपने फोन में Amazon App डाउनलोड करना होगा. क्योंकि ये क्विज वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, इसे केवल ऐप के जरिए ही पेश किया जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - भारत में लॉन्च हुआ एक और सस्ता और धांसू स्मार्टफोन Oppo A57 (2022), जानिए क्या है कीमत?

ऐसे ले सकते हैं Amazon Daily Quiz में हिस्सा

अगर आप भी Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपने फोन में सबसे पहले Amazon ऐप डाउनलोड करें. ये ऐप एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है. डाउनलोड और इंस्टॉल पूरा होने के बाद ऐप ओपन करें और इसमें सर्च बार पर क्विज लिखकर सर्च करें. इसके बाद आपके सा​मने Amazon Daily Quiz ओपन होगा. यहां आपको 5 सवालों का जवाब देना है. जिसके बाद आज 30,000 रुपये का इनाम जीतने का मौका मिल रहा है. बता दें कि विजेता के नाम की घोषणा लकी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी. अगले दिन ऐप पर ही विजेताओं की लिस्ट जारी होगी. इसके बाद इनामी राशि आपको Amazon Pay बैलेंस में ऐड हो जाएगी. जिसे आप बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Also Read - Xiaomi ने दिया शानदार तोहफा, 64MP कैमरे वाले इस धांसू स्मार्टफोन की कीमत में की भारी कटौती

आज पूछे गए सवाल और उनके सवाल

सवाल 1: Which team did India defeat in the final to win the 2022 Thomas Cup in badminton? Also Read - 8 हजार रुपये से कम कीमत में लॉन्च हुआ Realme C30 भारत में हुआ लॉन्च, फीचर्स जानकर रह जाएंगे दंग

जवाब: Indonesia

सवाल 2: The Centre’s recent recruitment scheme for Indian youth to serve in the armed forces, shares its name with which movie?

जवाब: Agnipath

सवाल 3: At the 2022 Skytrax World Airport Awards, an airport in which city bagged the best regional airport in India and South Asia award?

जवाब: Bengaluru

सवाल 4: In which European country is this location located?

जवाब: Switzerland

सवाल 5: What is the profession of this famous comic book character?

जवाब: Reporter