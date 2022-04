Amazon Quiz 22 April 2002: Amazon पर डेली क्विज जारी किए जाते हैं और इन क्विज में हिस्सा लेने वाले आप आसानी से एक बड़ी इनामी राशि अपने नाम कर सकते हैं. यह क्विज डेली जारी किया जाता है और (Amazon India) आज यानि 22 अप्रैल का क्विज भी जारी कर दिया गया है. आज चल रहे इस क्विज में हिस्सा लेकर आप सीधे 20,000 रुपये जीत सकते हैं. बता दें कि Amazon Quiz रात 12 बजे से शुरु होकर आज 11.59 बजे तक जारी रहेगा. इस क्विज में यूजर्स से कुछ आसान से सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप सभी सवालों का सही जवाब देते हैं तो 20,000 रुपये जीत सकते हैं. आइए जानते हैं Amazon Quiz में हिस्सा लेने का तरीका.Also Read - 108MP कैमरे के साथ Samsung Galaxy M53 5G भारत में लॉन्च, जानिए क्या है कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

ऐसे ले सकते हैं Amazon Quiz में हिस्सा

अगर आप भी 20,000 रुपये की इनामी राशि जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्विज में हिस्सा लेना होगा. स्पष्ट कर दें कि यह क्विज Amazon वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. इसमें केवल Amazon ऐप के माध्यम से ही हिस्सा लिया जा सकता है. Amazon Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. जहां स्क्रॉल करने पर आपको डेली क्विज का विकल्प मिलेगा. जिस पर क्लिक कर आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं. Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 22 April 2022: आज मिल रहें हैं कई धांसू रिवॉर्ड्स, ​जो जीताएंगे आपको गेम

Amazon Pay में ऐड होगी इनामी राशि

Amazon Quiz में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने के बाद आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं. यह इनामी राशि आपके अमेजन पे अकाउंट में ऐड हो जाएगी. जिसका इस्तेमाल आप बाद में कभी भी शॉपिंग आदि के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आपसे पांच सवाल पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देन के बाद लकी ड्रॉ के आधार पर विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी. Also Read - Airtel यूजर्स को लगा तगड़ा झटका! कंपनी ने इन प्लान्स के बेनिफिट्स में की कटौती, जानिए डिटेल

आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: Bartholomew Ogbeche, winner of the ISL 2021-22 Golden Boot, represented which side this season?

जवाब: Hyderabad FC

सवाल 2: The Tom Holland starer ‘Unchartered’, also stars which famous actor in the role of Victor Sullivan?

जवाब: Mark Wahlberg

सवाल 3: BA.2 is the latest subvariant of which strain of the SARS-CoV-2 virus causes COVID-19?

जवाब: Omicron

सवाल 4: This company is headquartered in which German city?

जवाब: Munich

सवाल 5: This famous scientist won the Nobel Prize for _______ in 1921. Fill in the blanks

जवाब: Physics