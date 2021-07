Amazon Daily Quiz 22 July 2021: Amazon अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. वैसे बता दें कि Amazon Daily Quiz केवल ऐप पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. जहां आपको Amazon Fun Zone मिलेगा. ऐप में कई गेम और क्विज दिए गए हैं जिनमें आप तरह-तरह के इनाम जीत हैं. वहीं Amazon Daily Quiz की बात करें तो इसमें मिलने वाली इनामी राशि आपके Amazon Pay Balance में ऐड हो जाती है. आइए जानते हैं Amazon Daily Quiz खेलने का तरीका और आज पूछे गए सवाल व उनके जवाब के बारे में डिटेल से…Also Read - Realme के इस स्मार्टफोन पर मिल रहा धांसू डिस्काउंट, आप भी उठा सकते हैं लाभ

Amazon Daily Quiz 22 July 2021: ऐसे लें हिस्सा

अगर आप भी Amazon Daily Quiz 22 July 2021 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने फोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें और फिर वहां सबसे नीचे स्क्रॉल करें. जहां आपको Amazon Fun Zone का विकल्प मिलेगा. आप चाहें तो Quiz लिखकर सर्च भी कर सकते हैं. Amazon Fun Zone पर क्लिक करने के बाद आपको कई तरह के गेम नजर आएंगे. इनमें से Amazon Daily Quiz पर क्लिक करें. बता दें कि इसमें जीती इनामी राशि Amazon Pay Balance में ऐड होती है. आज यानि 23 जुलाई को इस क्विज में 20,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. जिसके लिए आपको कुछ आसान सवालों का जवाब देना होगा. विजेता के नाम की घोषणा 23 जुलाई को की जाएगी जो कि लकी ड्रॉ के आधार पर होगी. Also Read - OnePlus Nord 2 आज भारत में होगा लॉन्च, जानें संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Daily Quiz 22 July 2021: आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब Also Read - Youtube ने लॉन्च किया कमाल की फीचर, अब कंटेंट क्रिएटर्स कर सकेंगे जबरदस्त कमाई

सवाल 1: Six Years After Abandoning The “One Child Policy” Of 1979, Which Country Has Now Introduced A “Three Child Policy”?

जवाब: China

सवाल 2: 107-Year-Old Billimora-Waghai Heritage Train Route, That Recently Was Ordered To Be Closed, Lies In Which State Of India?

जवाब: Gujarat

सवाल 3: Barbora Krejcikova, Who Won Her First Grand Slam Singles Title In June 2021, Is From Which Country?

जवाब: Czech Republic

सवाल 4: This Device Allows Which Type Of Energy Change?

जवाब: Wind To Electrical

सवाल 5: Which Actor-Director Who Plays The Role Of Happy Hogan Directed The First Marvel Cinematic Universe Movie Featuring This Character?

जवाब: Jon Favreau