Amazon Daily Quiz 23 December 2021: Amazon अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज (Amazon Quiz) लेकर आती है. इस क्विज में पूछे गए सवालों का सही जवाब देकर आप एक अच्छी खासी रकम जीत सकते हैं. आज यानि 23 दिसंबर को भी कंपनी ने डेली क्विज ​जारी किया है (Amazon India) और आज आपको 20,000 रुपये जीतने (Google Play Store) का सुनहरा मौका मिल रहा है. लेकिन इसके लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे. (Tech News) ये सभी सवाल जनरल नॉलेज से जुड़े होंगे. बता दें कि Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको अपने फोन में Amazon App डाउनलोड करना होगा. (Tech News Hindi) क्योंकि ये क्विज वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, इसे केवल ऐप के जरिए ही पेश किया जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.

ऐसे ले सकते हैं Amazon Daily Quiz में हिस्सा

अगर आप भी Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपने फोन में सबसे पहले Amazon ऐप डाउनलोड करें. ये ऐप एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है. डाउनलोड और इंस्टॉल पूरा होने के बाद ऐप ओपन करें और इसमें सर्च बार पर क्विज लिखकर सर्च करें. इसके बाद आपके सा​मने Amazon Daily Quiz ओपन होगा. यहां आपको 5 सवालों का जवाब देना है. जिसके बाद आज 20,000 रुपये का इनाम जीतने का मौका मिल रहा है. बता दें कि विजेता के नाम की घोषणा लकी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी. अगले दिन ऐप पर ही विजेताओं की लिस्ट जारी होगी. इसके बाद इनामी राशि आपको Amazon Pay बैलेंस में ऐड हो जाएगी. जिसे आप बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Amazon Daily Quiz: आज पूछे गए सवाल

सवाल 1: In Mexico City, a … in a famous monument?

जवाब: Christopher Columbus

सवाल 2: Which former … Cricket Club in 2021?

जवाब: Javagal Srinath

सवाल 3: Which famous … called ‘TRUTH Social’?

जवाब: Donald Trump

सवाल 4: In the movies how did this character like his martini to be?

जवाब: Shaken, not stirred

सवाल 5: This British prime minister won a Nobel Prize for which subject?

जवाब: Literature