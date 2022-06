Amazon Quiz 27 June 2022: Amazon पर चल रहे क्विज में हिस्सा लेकर आप डेली आकर्षक इनामी राशि जीत सकते हैं. आज यानि 27 जून को भी कंपनी ने इस क्विज का आयोजन किया है. जिसे जीतने पर आप 15,000 रुपये का इनाम प्राप्त कर सकते हैं. Amazon Quiz रात 12 बजे से शुरु होकर आज 11.59 बजे तक जारी रहेगा. इस क्विज में यूजर्स से कुछ आसान से सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप सभी सवालों का सही जवाब देते हैं तो 15,000 रुपये जीत सकते हैं. आइए जानते हैं Amazon Quiz में हिस्सा लेने का तरीका…Also Read - BSNL के इस प्लान ने दिया Jio तगड़ा झटका, मात्र 107 रुपये में मिल रहा है कॉलिंग और डाटा समेत बहुत कुछ

ऐसे ले सकते हैं Amazon Quiz में हिस्सा

अगर आप भी 15,000 रुपये की इनामी राशि जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्विज में हिस्सा लेना होगा. स्पष्ट कर दें कि यह क्विज Amazon वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. इसमें केवल Amazon ऐप के माध्यम से ही हिस्सा लिया जा सकता है. Amazon Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. जहां स्क्रॉल करने पर आपको डेली क्विज का विकल्प मिलेगा. जिस पर क्लिक कर आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं.

Amazon Pay में ऐड होगी इनामी राशि

Amazon Quiz में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने के बाद आप 15,000 रुपये जीत सकते हैं. यह इनामी राशि आपके अमेजन पे अकाउंट में ऐड हो जाएगी. जिसका इस्तेमाल आप बाद में कभी भी शॉपिंग आदि के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आपसे पांच सवाल पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देन के बाद लकी ड्रॉ के आधार पर विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी.

आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: Who struck a hundred in 77 balls as England chased 299 to take a 2-0 lead against New Zealand in the recent Test series?

जवाब: Jonny Bairstow

सवाल 2: Which of these organizations recently agreed to temporarily lift patents on COVID-19 vaccines?

जवाब: WTO

सवाल 3: The Lost City’ is a recent adventure movie that stars who among these in the lead role?

जवाब: Sandra Bullock

सवाल 4: The people shown here are draped in colours associated with which of these countries?

जवाब: Ethiopia

सवाल 5: The term Pisa in the name of this monument, is derived from which language?

जवाब: Greek