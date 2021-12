Amazon Daily Quiz 30 December 2021: अगर आप चुटकियों में एक बड़ी रकम जीतना चाहते हैं तो आज आपके पास शानदार मौका है. Amazon अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज जारी करती है और इस क्विज (Amazon India) में हिस्सा लेकर आप हजारों रुपये चंद सेकेंड में जीत सकते हैं. लेकिन बता दें कि यह क्विज केवल Amazon App पर ही मौजूद है इसलिए यदि आपके फोन में अमेजन ऐप नहीं है तो सबसे पहले उसे डाउनलोड कर लें. Amazon ने नया साल आने से पहले अपने (Amazon Daily Quiz) यूजर्स के लिए एक बार फिर से क्विज (Amazon Pay Balance) जारी किया है और आज यूजर्स को 30,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. आइए जानते हैं इनाम जीतने के लिए क्या करना होगा?Also Read - Free Fire Redeem Codes 30 December 2021: आज प्राप्त करें Titian mark gun skins और Paloma Character समेत कई रिवॉर्ड्स

Amazon Daily Quiz 30 December 2021: क्विज में लें हिस्सा

इस इनाम को जीतने के लिए आपको आज जारी किए गए Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. यह क्विज कल रात 12 बजे से शुरू हो गया है और आज रात 12 बजे तक लाइव रहेगा. इस बीच आप अमेजन ऐप के ​जरिए इसमें हिस्सा ले सकते हैं. इसके लिए ऐप के सर्च बार में जाकर डेली क्विज लिखकर सर्च करें और वहां मौजूद लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद क्विज का पेज ओपन हो जाएगा. इसमें आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे जिनका सही जवाब देकर आप इनाम जीत सकते हैं.

Amazon Daily Quiz 30 December 2021: अमेजन पे बैलेंस में ऐड होगी राशि

बता दें कि Amazon Daily Quiz में मिलने वाली इनामी राशि आपके अमेजन पे बैलेंस में ऐड होगी. जिसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं. साथ ही कंपनी इस क्विज में लकी ड्रॉ के जरिए विजेताओं का चुनाव करेगी और विजेताओं के नाम की घोषणा अगले दिन ऐप के माध्यम से की जाएगी.

Amazon Daily Quiz 30 December 2021: आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: Adil Teli set a …. to where in just over 8 days?

जवाब: Kashmir to Kanyakumari

सवाल 2: In 2021, Devon Conway … in England?

जवाब: KS Ranjitsinhji

सवाल 3: Which country, one …. that it will achieve a ‘zero-net emission’ target by 2060?

जवाब: Saudi Arabia

सवाल 4: 1 half in a game in this sport is how many minutes long?

जवाब: 45

सवाल 5: The final destination of this ill fated ship was supposed to be Pier 59 in which city?

जवाब: New York