Amazon Daily Quiz 31 December 2021: अगर आप Amazon पर पैसे जीतना चाहते हैं तो यहां डेली जारी किए जाने वाले क्विज में हिस्सा ले सकते हैं. इस क्विज में हिस्सा लेकर आप आपको सीधे 20,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. लेकिन इसके लिए आपको यहां पूछे जाने वाले कुछ आसान सवालों के सही जवाब देने होंगे. साथ ही बता दें कि Amazon क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपके फोन में Amazon App होना जरूरी है क्योंकि यह ऐप पर ही मौजूद है. वेबसाइट के जरिए आप डेली क्विज में हिस्सा नहीं ले सकते. आइए जानते हैं Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने का प्रोसेस और आज पूछे गए सवाल व उनके जवाब के बारे में डिटेल से.

Amazon Daily Quiz 31 December 2021: डाउनलोड करना होगा ऐप

अगर आप Amazon Daily Quiz 31 December 2021 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. जो कि Google Play Store और App Store पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है. ऐप को डाउनलोड व इंस्टॉल करने के बाद उसमें डेली क्विज सर्च करें. जहां आपको आज दिए गए क्विज की डिटेल मिलेगी. यह क्विज आज रात 12 बजे तक जारी रहेगा.

Amazon Daily Quiz 31 December 2021: Amazon Pay बैलेंस में ऐड होगी इनामी राशि

आज Amazon Daily Quiz में आपको 20,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. यह इनामी राशि आपके Amazon Pay Balance में ऐड होगी. जिसे बाद में कभी भी उपयोग किया जा सकता है. बता दें कि कंपनी विजेताओं के नाम की घोषणा अगले दिन की जाएगी और विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा.

Amazon Daily Quiz 31 December 2021: आज पूछे गए सवाल और इनके जवाब

सवाल 1: Which actor is set to wear the black cape as the latest Batman in an upcoming feature film on the superhero?

जवाब: Robert Pattinson

सवाल 2: Which team did Namibia defeat to register its first-ever win in a T20 World Cup match?

जवाब: Netherlands

सवाल 3: Which city now boasts the highest infinity pool in the world?

जवाब: Dubai

सवाल 4: During a game of this sport, which of these scores are you likely to see?

जवाब: 15-0

सवाल 5: This ancient statue is believed to depict which Greek goddess?

जवाब: Aphrodite