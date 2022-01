Amazon Daily Quiz 5 January 2022: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon अपने ऐप पर डेली एक क्विज शुरू करती है और इस क्विज में पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब देकर यूजर्स को पैसे जीतने का मौका मिलता है. आज पूछे गए सवालों के जवाब में आप 40,000 रुपये इनाम में जीत सकते हैं. यह इनामी राशि आपके Amazon Pay Balance में ऐड हो जाएगी जिसका इस्तेमाल आप कभी भी शॉपिंग के लिए कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस क्विज में हिस्सा लेने का तरीका और पूछे गए सवालों के बारे में डिटेल से…Also Read - Vivo V23 5G Series Launch in India Today: ऐसे देख सकते हैं लॉन्च इवेंट लाइव, जानें संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Daily Quiz 5 January 2022: ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

अगर आप भी Amazon Quiz 27 May 2021 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Amazon App डाउनलोड कर लें.

Amazon App गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है.

Amazon App डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद यहां अपना अकाउंट बनाएं और साइन-अप करें.

इसके बाद होम पेज ओपन करें और स्क्रॉल कर नीचे आएं. जहां आपको ‘Amazon Quiz’ का विकप्ल मिलेगा.

Amazon Quiz बैनर पर क्लिक करें और इसके बाद पूछे गए सवालों का जवाब दें.

बता दें कि विजेता की घोषणा की लकी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी और विजेता की लिस्ट अगले दिन चेक की जा सकती है.

Amazon Daily Quiz 5 January 2022: आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: What did Sir Tim Berners-Lee auction as an NFT, to raise money for charitable causes?

जवाब: Original code for the World Wide Web Also Read - Realme GT 2, GT 2 Pro स्मार्टफोन दमदार फीचर्स के साथ हुए लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

सवाल 2: Who holds the IPL record for the highest score by a captain?

जवाब: K.L. Rahul Also Read - Free Fire Redeem Codes 5 January 2022: फ्री में प्राप्त करें Paloma Character और Outfit समेत कई शानदार रिवॉर्ड्स, जानें कैसे?

सवाल 3: Which Oscar-winning director is responsible for the MCU movie, Eternals?

जवाब: Chloe Zhao

सवाल 4: Name this breed of dog

जवाब: Beagle

सवाल 5: What is the name of the first U.S. President on the right of this picture?

जवाब: Abraham Lincoln