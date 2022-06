Amazon Quiz 7 June 2022: Amazon पर चल रहे क्विज में हिस्सा लेकर आप डेली आकर्षक इनामी राशि जीत सकते हैं. आज यानि 7 जून को भी कंपनी ने इस क्विज का आयोजन किया है. जिसे जीतने पर आप 1,000 रुपये का इनाम प्राप्त कर सकते हैं. Amazon Quiz रात 12 बजे से शुरु होकर आज 11.59 बजे तक जारी रहेगा. (Amazon India) इस क्विज में यूजर्स से कुछ आसान से सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप सभी सवालों का सही जवाब देते हैं तो 1,000 रुपये जीत सकते हैं. आइए जानते हैं Amazon Quiz में हिस्सा लेने का तरीका.Also Read - 120Hz डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ धांसू स्मार्टफोन Realme GT Neo 3T, यहां जानिए कीमत

ऐसे ले सकते हैं Amazon Quiz में हिस्सा

अगर आप भी 1,000 रुपये की इनामी राशि जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्विज में हिस्सा लेना होगा. स्पष्ट कर दें कि यह क्विज Amazon वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. इसमें केवल Amazon ऐप के माध्यम से ही हिस्सा लिया जा सकता है. Amazon Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. जहां स्क्रॉल करने पर आपको डेली क्विज का विकल्प मिलेगा. जिस पर क्लिक कर आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं. Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 7 June 2022: आज मिल रहे हैं कई जबरदस्त रिवॉर्ड्स, ऐसे करें प्राप्त

Amazon Pay में ऐड होगी इनामी राशि

Amazon Quiz में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने के बाद आप 1,000 रुपये जीत सकते हैं. यह इनामी राशि आपके अमेजन पे अकाउंट में ऐड हो जाएगी. जिसका इस्तेमाल आप बाद में कभी भी शॉपिंग आदि के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आपसे पांच सवाल पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देन के बाद लकी ड्रॉ के आधार पर विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी. Also Read - Xiaomi ने दिया यूजर्स को तगड़ा झटका, अब इन 70 स्मार्टफोन को नहीं मिलेगा अपडेट

आज पूछे गए सवाल और उनके सही जवाब

सवाल 1: Which of these is a car model launched by Kia in India?

जवाब: Carens

सवाल 2: In which city did Imam-ul-Haq score 2 centuries in Pakistan’s first home Test against Australia in 24 years?

जवाब: Rawalpindi

सवाल 3: Who among these famous actresses features in the Amazon Prime Series ‘Bestseller’?

जवाब: Shruti Haasan

सवाल 4: Where is the world’s first spaceport for orbital and human launches built by the USSR located?

जवाब: Baikonour

सवाल 5: Name the fish captured by these men which is nearly extinct due to over fishing for caviar.

जवाब: Sturgeon