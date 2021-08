Amazon Great Freedom Festival Sale: ई-कॉमर्स साइट Amazon अपने यूजर्स के लिए शानदार सेल लेकर आया है और इस सेल के माध्यम से कंपनी बेहद ही खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रही है. साथ ही यूजर्स को स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर शानदार ऑफर्स व डिस्काउंट उपलब्ध करा रही है. अगर आप भी कोई प्रीमियम रेंज का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इस सेल में माध्यम से उसे बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. आज की बेस्ट डील पर नजर डालें तो Samsung का प्रीमियम रेंज वाला Samsung Galaxy Note 20 इतनी कम कीमत में उपलब्ध हो रहा है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे.Also Read - लॉन्च हो गया दुनिया का पहला कभी न टूटने वाला 5G गेमिंग स्मार्टफोन, यूजर्स को मिलेगा गेमिंग का भरपूर मजा

Amazon Great Freedom Festival Sale के तहत आप Samsung Galaxy Note 20 स्मार्टफोन पर सीधे 31,000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इस स्मार्टफोन की सेल 86,000 रुपये है लेकिन सेल में आप इसे केवल 54,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा SBI Credit Card से पेमेंट करने पर आपको 10 प्रतिशत इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा. साथ ही आप इस स्मार्टफोन को नो कोस्ट ईएमआई विकल्प और एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाकर बेहद ही कम कीमत में कम है. यदि आप आपको यह स्मार्टफोन खरीदना है तो जल्दी करें क्योंकि यह मौका आपको केवल 9 अगस्त तक ही मिलेगा. Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 100 रुपये से कम कीमत वाले इन प्लान्स में मिलेंगे जबरदस्त बेनिफिट्स

Samsung Galaxy Note 20 के खास फीचर्स

Samsung Galaxy Note 20 स्मार्टफोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 10MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है और इसका प्राइमरी कैमरा 64MP का है. जबकि इसमें 12MP का दूसरा और 12MP का ही तीसरा सेंसर है. इस स्मार्टफोन की खासियत है कि इसमें आपको एस-पेन सपोर्ट मिलेगा. इसमें 6.7 इंच की फुल एचडी+ डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 2400 x 1080 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आती है. यह स्मार्टफोन Exynos 990 octa core प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें पावर बैकअप के लिए 4300mAh बैटरी दी गई है. Also Read - Jio ने दिया यूजर्स को तगड़ा झटका, बंद ​कर दिया इन प्लान्स के साथ मिलने वाला ये शानदार बेनिफिट्स