Amazon Great Indian Festival 2020 Sale: ऐमजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए Great Indian Festival सेल आज (16 अक्टूबर) से शुरू हो गई है. वहीं, सभी यूजर्स के लिए यह सेल आज रात 12 बजे से (17 अक्टूबर) शुरू हो जाएगी. सेल के दौरान ऐमजॉन स्मार्टफोन्स, टैबलेट, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर ढेरों डिस्काउंट-ऑफर दे रहा है. यहां हम आपको ऐमजॉन की सेल में फोन, टीवी, हेडफोन्स समेत अन्य डिवाइस पर मिलने वाली बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं. Also Read - Boat Bluetooth Speakers: ₹2 हजार से कम में मिल रहा boAt का 7 हजार वाला ब्लूटूथ स्पीकर

HDFC बैंक कार्ड्स पर 10 पर्सेंट डिस्काउंट

Amazon Great Indian Festival सेल के दौरान HDFC बैंक कार्ड्स से पेमेंट करके खरीदारी करने पर 10 पर्सेंट इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अधिकतम 1,750 रुपये और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर अधिकतम 1,250 रुपये की छूट मिलेगी. इसके लिए मिनिमम ऑर्डर 5 हजार रुपये का होना चाहिए. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट-ईएमआई समेत कई ऑफर उपलब्ध हैं. Also Read - Amazon Great Indian Festival 2020 Sale: 17 अक्टूबर से Amazon पर सेल, मिलेगा बंपर डिस्काउंट-ऑफर

Amazon Great Indian Festival 2020 sale Best deals on mobiles (स्मार्टफोन्स पर भारी छूट)

ऐमजॉन की सेल के दौरान iPhone 11 को 47999 रुपये, OnePlus 8 को 39999 रुपये, Redmi Note 9 को 12999, Samsung Galaxy M51 को 22499 रुपये और Oppo A52 को 15990 रुपये में बेचा जा रहा है. इन फोन्स की ये कीमत डिस्काउंट के बाद ही है. इसके अलावा HDFC बैंक कार्ड्स से खरीदारी करने पर 10 पर्सेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा. इन टॉप डील्स के अलावा अन्य स्मार्टफोन भी कम कीमत और ऑफर के साथ बेचे जा रहे हैं. Also Read - Flipkart-Amazon Sale: फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन पर जल्‍द आ रही सेल, बंपर छूट के साथ मिलेंगे ढेरों ऑफर

Great Indian Festival sale Best deals on electronics (इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये बेस्ट डील्स)

ऐमजॉन की सेल में सैमसंग के 50 इंच Wondertainment सीरीज 4K स्मार्ट TV को 46990 रुपये में बेचा जा रहा है. इसकी ओरिजनल कीमत 68,400 रुपये है. फिलिप्स का 58 इंच 6600 सीरीज 4K TV 39999 रुपये मिल रहा है, जिसका दाम 1,19,990 रुपये है. 52990 रुपये कीमत वाला LG का 43 इंच 4K स्मार्ट TV 34990 रुपये में बेचा जा रहा है.

वहीं, 71,990 रुपये कीमत वाला Asus TUF 15.6 इंच गेमिंग लैपटॉप 50,990 रुपये में मिल रहा है. Bose QuietComfort 35 II वायरलेस हेडफोन 19,980 रुपये में बेचा जा रहा है, जिसकी ओरिजनल कीमत 29,363 रुपये है.

ऐमजॉन डिवाइसेज पर मिल रहीं शानदार डील्स

ऐमजॉन Fire TV Stick डिस्काउंट के बाद 1,999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है. वहीं, 4499 रुपये वाला Echo स्मार्ट स्पीकर 1,999 रुपये में बेचा जा रहा है. Kindle e-readers सेल के दौरान 6,499 रुपये में उपलब्ध है. इनके अलावा ऐमजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में अन्य डिवाइसेज पर भी छूट के साथ कई तरह के ऑफर मिल रहे हैं.