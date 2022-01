Amazon Great Republic Day Sale 2022: ई-कॉमर्स साइट Amazon ने ‘Amazon Great Republic Day’ सेल की घोषणा कर दी है. इस सेल में यूजर्स को आकर्षक ऑफर्स और जबरदस्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा. (Amazon Sale) इसके अलावा शॉपिंग के दौरान बैंक ऑफर्स का भी लाभ उठाया जा सकेगा. (Amazon India) यदि आप नया स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सेल में हिस्सा ले सकते हैं. (Online Sale And Offers) यहां आपको अपने पसंदीदा डिवाइस पर जबरदस्त छूट का लाभ मिलेगा. खास बात है कि सेल में केवल स्मार्टफोन या लैपटॉप ही नहीं, बल्कि कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और होम अपलायंस को भी कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है.Also Read - Android से भी ज्यादा सस्ता होगा अपकमिंग iPhone, मार्च में हो सकता है लॉन्च, यहां जानें डिटेल

Amazon Great Republic Day Sale 2022: कब होगी शुरू

Amazon Great Republic Day Sale 2022 को लेकर कंपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक पेज लाइव हो गया है. जहां अभी Coming Soon लिखा हुआ है. कंपनी ने फिलहाल सेल डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन Coming Soon को देखकर स्पष्ट है कि ये सेल जल्द ही शुरू होने वाली है. Also Read - Reliance Jio Cheapest Plan: 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ इन प्लान्स में मिल रहा है डेली 3GB डाटा

Amazon Great Republic Day Sale 2022: ​मिलेंगे कई ऑफर्स

Amazon Great Republic Day Sale 2022 के लाइव पेज पर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सेल में SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट प्राप्त होगा. हालांकि, अभी प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले डिस्काउंट का खुलासा नहीं किया है. साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि ये सेल Amazon Prime यूजर्स के लिए 24 घंटे पहले शुरू होगी और Amazon Prime मेंबर्स को कई खास बेनिफिट्स भी मिलेंगे. Also Read - Smartphone Tips And Tricks: अपने स्मार्टफोन को हैकर्स से बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार Amazon Great Republic Day Sale 2022 के तहत स्मार्टफोन पर 40 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी. जबकि Amazon Alexa, Fire TV और Kindle जैसे डिवाइसेज पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके अलावा यूजर्स अपने पसंदीदा डिवाइस को नो कोस्ट ईएमआई विकल्प के साथ भी खरीद सकेंगे.