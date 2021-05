Amazon App quiz 24 May 2021: ई-कॉमर्स साइट Amazon पर क्विज चल रहा है और इस क्विज में आपको ढेरों इनाम जीत सकते हैं. इतना ही नहीं, बल्कि आपको यहां पैसे जीतने का भी मौका मिल रहा है. लेकिन क्विज में कुछ चुनिंदा लोग ही हिस्सा ले सकते हैं और अगर आप भी इसमें हिस्सा लेकर इनाम जीतना चाहते हैं तो आपको इसके लिए Amazon App का इस्तेमाल करना होगा. आइए जानते हैं Amazon App quiz के बारे में सबकुछ… Also Read - Netflix अब गेमिंग बाजार में करेगा एंट्री, इसके लिए हो रही है खास तैयारी

Amazon App quiz: ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

अगर आप भी Amazon App quiz में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Amazon App का इस्तेमाल करना होगा. यदि आपके फोन में Amazon App नहीं है तो पहले इसे डाउनलोड कर लें. इसके बाद होम पेज पर स्क्रॉल करने पर आपको फन क्विज व App quiz का विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक कर आप Amazon App quiz का हिस्सा बन सकते हैं. बता दें कि यह quiz डेली सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है. इसमें जीतने वाली इनामी राशि आपके Amazon Pay Balance में ऐड हो जाएगी जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Amazon App quiz: देना होगा इन आसान सवालों का जवाब

Amazon App quiz में आपसे 5 आसान से पूछे जाएंगे और आपको इनका सही जवाब देना होगा. यह सवाल सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे. आज पूछे गए सवालों का सही जवाब देने पर आपको 5,000 रुपये जीतने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं आज पूछे गए सवाल और उनके सही जवाब के बारे में…

सवाल 1. Indian government has launched a gamified app called ‘Little Guru’ that enables the user to learn which language

जवाब. Sanskrit

सवाल 2. Chloe Zhao became only the second woman, and the first woman of colour, to win the BAFTA for best director for which film?

जवाब. Nomadland

सवाल 3. What day is celebrated on April 10 every year on the birth anniversary of German physician Dr Christian Friedrich Samuel Hahnemann?

जवाब. World Homeopathy Day

सवाल 4. The shape of this famous building in Moscow is similar to the shape of what?

जवाब. DNA

सवाल 5. What is the collective noun used for a group of these birds?

जवाब. Rafter