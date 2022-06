Amazon Quiz 13 June 2022: Amazon पर चल रहे क्विज में हिस्सा लेकर आप डेली आकर्षक इनामी राशि जीत सकते हैं. आज यानि 13 जून को भी कंपनी ने इस क्विज का आयोजन किया है. जिसे जीतने पर आप 15,000 रुपये का इनाम प्राप्त कर सकते हैं. Amazon Quiz रात 12 बजे से शुरु होकर आज 11.59 बजे तक जारी रहेगा. (Amazon India) इस क्विज में यूजर्स से कुछ आसान से सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप सभी सवालों का सही जवाब देते हैं तो 15,000 रुपये जीत सकते हैं. आइए जानते हैं Amazon Quiz में हिस्सा लेने का तरीका.Also Read - Jio का यह सस्ता प्लान बना Airtel-Vodafone Idea के लिए मुसीबत, बेनिफिट्स जानकर रह जाएंगे दंग

ऐसे ले सकते हैं Amazon Quiz में हिस्सा

अगर आप भी 15,000 रुपये की इनामी राशि जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्विज में हिस्सा लेना होगा. स्पष्ट कर दें कि यह क्विज Amazon वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. इसमें केवल Amazon ऐप के माध्यम से ही हिस्सा लिया जा सकता है. Amazon Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. जहां स्क्रॉल करने पर आपको डेली क्विज का विकल्प मिलेगा. जिस पर क्लिक कर आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं.

Amazon Pay में ऐड होगी इनामी राशि

Amazon Quiz में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने के बाद आप 15,000 रुपये जीत सकते हैं. यह इनामी राशि आपके अमेजन पे अकाउंट में ऐड हो जाएगी. जिसका इस्तेमाल आप बाद में कभी भी शॉपिंग आदि के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आपसे पांच सवाल पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देन के बाद लकी ड्रॉ के आधार पर विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी.

आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: At the French Open, who became the youngest Grand Slam women’s singles finalist in 18 years?

जवाब: Coco Gauff

सवाल 2:The name of the Akshay Kumar starrer ‘Prithviraj’ now has been changed to what?

जवाब: Samrat Prithviraj

सवाल 3: Mount Etna which erupted recently, is located in which country?

जवाब: Italy

सवाल 4: Identify this yogasana.

जवाब: Trikonasana

सवाल 5: This is the flag of which country?

जवाब: Sweden