Amazon Pay Later की लोकप्रियता यूजर्स के बीच लगातार बढ़ती जा रही है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च के बाद अब तक इसमें 20 लाख यूजर्स ने साइन अप किया है. Amazon ने आधिकारि​क तौर पर Amazon Pay Later से जुड़ी यह आधिकारिक घोषणा की है. बता दें कि Amazon Pay Later को लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले साल कोरोना महामारी के बीच शुरू किया गया था. इसमें यूजर्स को शॉपिंग के साथ ही अगले महीने की ईएमआई का भुगतान करने की भी सुविधा मिलती है.

Amazon Pay Later पेमेंट का एक बेहद ही आसान तरीका है, जहां बैंक और वित्तीय संस्थान आसान डिजिटल साइन-अप प्रक्रिया के साथ ग्राहकों को तत्काल क्रेडिट लाइन प्रदान करते हैं. कंपनी ने घोषणा की है कि Amazon Pay Later के तहत 1 करोड़ से अधिक लेनदेन 99.9% की सफल भुगतान दर के साथ दर्ज किए गए हैं.

Amazon Pay Later में बढ़ रही यूजर्स की संख्या की घोषणा के साथ ही Amazon Pay इंडिया के डायरेक्टर विकास बंसल ने कहा, 'हम लाखों ग्राहकों को Amazon Pay Later की सर्विस प्रदान करते हुए बेहद खुश हैं, इसकी मदद से हम Amazon.in पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को वर्चुअल लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान कर रहे हैं. Amazon Pay Later इन-बिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स के साथ भुगतान का एक सहज अनुभव प्रदान करता है, इसके साथ ही यह हमारे ग्राहकों को अपने मासिक खर्चों को बेहतर ढंग से मैनेज करने में भी मदद करता है. 20 लाख साइन-अप इस बात का प्रमाण है कि यूजर्स Amazon Pay को अपना रहे हैं और इस सर्विस पर भरोसा कर रहे हैं.'

शॉपिंग के साथ मिलती है रिचार्ज की भी सुविधा

Amazon Pay Later की बात करें तो अमेजन ग्राहकों के बीच डिजिटल भुगतान की बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है. यहां ग्राहकों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से आसानी से सुलभ क्रेडिट लाइन भी मिलती है जो शानदार रिवॉर्ड और बेनेफिट्स के साथ सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करती है. Amazon Pay Later का उपयोग कर आप जरूरी रोजमर्रा के सामानों की शॉपिंग के साथ ही कई मंहगे प्रोडक्ट जैसे घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किराने का सामान और साथ ही मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच आदि जैसे मासिक बिलों के भुगतान के लिए अपना बजट बढ़ाने में मदद प्रदान करना है. ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अगले महीने तक भुगतान का विकल्प मिलता है, इसके साथ ही ग्राहक अपने बैंक खातों के माध्यम से मामूली ब्याज दरों पर 12 महीने तक की आसान ईएमआई के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं.