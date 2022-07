Amazon Prime Day 2022: अगर आप आईफोन 13 खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा रुक जाएं. क्योंकि अमेजन का Prime Day sale शुरू हो रहा है, जिसमें iPhone 13 की कीमत करीब-करीब आधी हो गई है. Prime Day sale की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 12 बजे से हो जाएगी और उपभोक्ता 24 जुलाई तक धड़ाधड़ सेल का लुफ्त उठा सकेंगे. Amazon Prime Day 2022 sale में नाम केवल आईफोन 13 पर, बल्कि OnePlus, Xiaomi, Samsung, Tecno, Apple, iQoo, Realme और कई बेस्ट सेलर स्मार्टफोन ब्रांड्स पर छूट मिल रही है.Also Read - iQOO ने लॉन्च किया तहलका मचा देने वाला 5G Smartphone! कैमरा और दूसरे फीचर्स देख, मुंह से निकलेगा OMG

Amazon Prime Day Sale में बैंक ऑफर

Amazon Prime कस्टमर्स को कुछ बैंकों के कार्ड से खरीदारी करने पर जबरदस्त ऑफर मिल रहे हैं. मसलन ICICI बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड और SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वालों को 10 फीसदी तक की छूट मिलेगी. यही नहीं ICICI बैंक के कार्ड से खरीदारी पर EMI की सुविधा भी है. साथ ही HDFC bank cards पर खरीदारों को 6 महीने फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट (Free Screen Replacement) और 3 महीने की नो कोस्ट ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी. प्राइम मेम्बर्स (Prime members) को ‘Advantage Just or Prime’ के साथ 20,000 तक का लाभ मिल सकता है. Also Read - Amazon Prime Day 2022 sale: 23 जुलाई से शुरू हो रहा अमेजन पर धमाकेदार सेल, iPhone से लेकर OnePlus तक इन स्मार्टफोन्स पर मिलेगा बेस्ट ऑफर

स्मार्टफोन पर मिल रहे ये डील्स (Check out some of the best smartphone deals)

Apple iPhone 13 – A15 बायोनिक चिप और डुअल-कैमरा सिस्टम वाला Apple iPhone 13 66900 रुपये की कीमत पर बिकेगा. इस डील को और भी मजेदार बनाने के लिए खरीदार कुछ बैंकिंग ऑफर भी जोड़ सकते हैं. Also Read - सिर्फ 48 घंटे के लिए Amazon ला रहा है स्पेशल सेल, सभी को नहीं बल्कि इन खास लोगों को मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट

iQOO Z6 5G – फोन स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर द्वारा संचालित है जो 6nm आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है. इसमें मोबाइल फोन के तापमान को कम करने के लिए 5-लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है. यह 5000mAh के साथ आता है. इसमें 50MP का कैमरा मिलेगा. फोन को 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

OnePlus Nord CE 2 5G – OnePlus Nord CE 2 5G में ऑक्टा-कोर चिपसेट है जो पिछले CE की तुलना में अधिक शक्तिशाली है. फोन 22,499 रुपये में उपलब्ध है.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G – EIS के साथ 64MP कैमरे वाला यह Nord CE 2 Lite 17499 रुपये की कीमत में बिकेगा. इसमें 5000 एमएएच की बैटरी है और यह 33W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसका स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट 5G तैयार है.

OnePlus Nord 2T 5G – OnePlus Nord 2T 5G में Sony IMX766 और OIS के साथ 50MP का मुख्य कैमरा, 120-डिग्री FOV के साथ 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और डुअल LED फ्लैश के साथ 2MP मोनो लेंस के साथ आता है. सोनी IMX615 के साथ 32MP का फ्रंट कैमरा भी है. इसमें 80W SuperVOOC के साथ 4500 एमएएच की बैटरी मिलती है. फोन को 27,499 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है.

Realme narzo 50A Prime – Realme narzo 50A Prime में 6.6-इंच FHD+ डिस्प्ले के साथ 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है. फोन में 50 एमपी का एआई कैमरा भी मिलता है. इसे Amazon Prime Day सेल में 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Redmi 10 Prime – Redmi 10 Prime में 50MP का कैमरा है और यह हाइपरइंजिन के साथ MediaTek Helio G88 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित है, जिसमें आगे 2x A75 कोर्टेक्स 2.0GHz तक और 6x A55 कोर्टेक्स 1.8GHz तक क्लॉक किया गया है. इसमें 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000mAh की बैटरी दी गई है. खरीदार इसे 9,749 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं.

Redmi 9A Sport – Redmi 9A Sport 6.53-इंच डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, 2GHz ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G25 प्रोसेसर, 13 MP रियर कैमरा, 5 MP AI सेल्फी कैमरा के साथ आता है. इसे 6,299 रुपये की किफायती कीमत में खरीदा जा सकता है.

Redmi Note 10 Pro – Redmi Note 10 Pro में 6.67-इंच की AMOLED डिस्प्ले 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो और HDR 10 सपोर्ट के साथ मिलती है. यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G ऑक्टा-कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित है जिसमें 8nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी के साथ Android 11 पर आधारित MIUI 12 है. फोन में 64MP क्वाड कैमरा मिलता है। इसे 14,249 रुपये की कीमत में बेचा जाएगा.

Redmi Note 10T 5G – यह 5जी स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंशन 700 और 2x ए76 कोर्टेक्स के साथ 2.2गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक्ड ऑक्टा-कोर सीपीयू के साथ आता है. इसमें 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर है जो कम बिजली की खपत पर उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है जो उच्च अंत प्रदर्शन का वादा करता है. इसमें 18W फास्ट वायर्ड चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच की बैटरी है. इसे 9,999 रुपये में प्राप्त करें.

Redmi Note 11 – Redmi Note 11 में FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ 1000nits पीक ब्राइटनेस और 90Hz रिफ्रेश रेट है. इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 है. इसमें 8MP अल्ट्रा-वाइड, 2MP मैक्रो और पोर्ट्रेट लेंस के साथ 50MP क्वाड रियर कैमरा और 13MP फ्रंट कैमरा भी है. इसे आप Amazon Prime Day सेल में सिर्फ 10,749 रुपये में खरीद सकते हैं.

Redmi Note 11T 5G – यह पावरफुल मीडियाटेक डाइमेंशन 810 ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर के साथ आता है जो हाइपरइंजिन 2.0 के साथ 6nm प्रक्रिया पर आधारित है और 2.4GHz तक की घड़ी की गति है. आप इसके 50MP हाई रेजोल्यूशन प्राइमरी कैमरा f/1.8 के साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 16MP फ्रंट कैमरा के साथ क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं. Amazon Prime Day पर फोन की कीमत 13,249 रुपये होगी.

Samsung Galaxy M13 – Samsung Galaxy M13 में 12GM रैम और 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है. इसे 9,999 रुपये की कीमत में बेचा जाएगा.

Samsung M33 5G – सैमसंग M33 में रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी मिलती है और यह 25W यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. डिवाइस अमेज़न प्राइम डे पर 15,499 रुपये की कीमत पर बिकेगा.