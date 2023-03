Hindi Technology

Amazon Prime Gaming ने खोला अपना पिटारा, फ्री गेम्स के लाइनअप का किया खुलासा

प्राइम मेंबर्स इस महीने सात फ्री पीसी गेम्स क्लेम कर सकते हैं.

Amazon ने प्राइम मेम्बर्स के लिए अपनी प्राइम गेमिंग सेवा पर मुफ्त गेम के अगले ग्रुप का खुलासा किया है. प्राइम गेमिंग के मार्च 2023 लाइनअप में सात पीसी गेम्स शामिल हैं, जिनमें बाल्डुर का गेट एन्हांस्ड एडिशन, आई एम फिश और एडिओस शामिल हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन्हें फ्री में क्लेम कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम के लिए खेल सकते हैं. फ्री गेम्स के अलावा, प्राइम मेंबर्स गेनशिन इम्पैक्ट और लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे लोकप्रिय गेम्स के लिए इन-गेम लूट हासिल करने में सक्षम होंगे.

आधिकारिक तौर पर साल 2020 में ट्विच प्राइम से अमेजन प्राइम गेमिंग सेवा के रूप में रीब्रांड किया गया, यह सेवा हर महीने अमेजन प्राइम ग्राहकों के लिए गेम का एक संग्रह प्रदान करती है, जो यूजर्स को नए शीर्षकों को आजमाने का मौका देती है, चाहे छोटे इंडी गेम हों या एएए ब्लॉकबस्टर.

मार्च 2023 की Prime Gaming Lists

मार्च 2: Baldur’s Gate: Enhanced Edition

मार्च 9: Adios

मार्च 9: I Am Fish

मार्च 16: Faraway 3: Arctic Escape

मार्च 23: Book of Demons

मार्च 23: Peaky Blinders: Mastermind

मार्च 30: City Legends: Trapping in Mirror — Collector’s Edition

इन मुफ्त गेम्स के अलावा, प्राइम मेम्बर्स लोकप्रिय रॉयट गेम्स विभिन्न प्रस्तावों का दावा कर सकते हैं, जिनमें लीग ऑफ लीजेंड्स, लीग ऑफ लीजेंड्स: वाइल्ड रिफ्ट, लीजेंड्स ऑफ रनटर्रा और वैलोरेंट शामिल हैं. यही नहीं, प्राइम गेमिंग ने बहुत सारी स्पेशल इन-गेम सामग्री के साथ सर्विस को लोड किया है जिसे आप यहां लिंक किए गए आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में पढ़ सकते हैं.