Amazon Quiz 12 October 2021: Amazon ने आज यानि 12 अक्टूबर का क्विज लाइव कर दिया है और इस क्विज में हिस्सा लेकर आप 25,000 रुपये जीत सकते हैं. यह क्विज रात 12 बजे से शुरू हो गया है आज रात 11:59 बजे तक जारी रहेगा. इसमें आपको कई आकर्षक प्राइज जीतने का मौका मिल रहा है. इसके लिए आपको 5 सवालों का सही जवाब देना होगा. लेकिन ध्यान रखें यह क्विज केवल अमेजन ऐप पर ही मौजूद है. यानि इसके लिए आपके फोन में अमेजन ऐप होना जरूरी है.

Amazon App को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है. Amazon App पर ही डेली क्विज का विकल्प दिया गया है. यदि आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो डेली क्विज पर क्लिक करें और वहां दिए गए 5 सवालों के जवाब दें. ये सवाल जनरल नॉलेज से जुड़े होंगे और यदि आपके सभी जवाब सही हैं तो लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता के नाम चयन किया जाएगा. लकी ड्रॉ में जीतने वाले विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन की जाएगी. इनामी राशि यूजर के Amazon Pay बैलेंस में ऐड होगी जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी जानकारी Amazon App पर ही मिलेगी. आज भी आपको 25,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. आइए जानते हैं आज पूछे गए सवाल और उनके सही जवाब.

Amazon Quiz 12 October 2021: आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: In August 2021, who became the first Indian woman to win two Olympic medals?

जवाब: PV Sindhu

सवाल 2: In August 2021, which Hollywood actress welcomed a baby boy named Cosmos with her husband, Colin Jost?

जवाब: Scarlett Johansson

सवाल 3: Australia’s High Commissioner to India referred to the Indian hockey player Savita Punia by what phrase in 2021?

जवाब: Great Wall of India

सवाल 4: Identify the country this flag belongs to.

जवाब: Maldives

सवाल 5: This famous monument is located in which city?

जवाब: London