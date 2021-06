Amazon Quiz 1 June 2021: ई-कॉमर्स साइट Amazon India अपने यूजर्स के लिए डेली एक Quiz लेकर आती है जिसमें पूछे गए सवालों को जवाब देकर यूजर्स एक बड़ी रकम जीत सकते हैं. लेकिन यह Quiz केवल Amazon App पर ही उपलब्ध है और इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपने फोन में Amazon App डाउनलोड कर वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा. जिसके बाद आप डेली इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं. यहां आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप उनका सही जवाब देते हैं तो आज 15,000 रुपये जीत सकते हैं. साथ ही यहां ढेरों इनाम जीतने का भी मौका मिल रहा है. आइए जानते हैं Amazon Quiz में आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब. Also Read - WhatsApp यूजर्स को मिली राहत, अब प्राइवेसी पॉलिसी ना मानने पर भी चालू रहेंगी सेवाएं

Amazon Quiz से जुड़ी कुछ खास बातें

अगर आप भी Amazon Quiz में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों के बारे में पता होना जरूरी है. बता दें कि यह Quiz केवल Amazon App पर ही उपलब्ध है और इसके लिए आपके फोन में Amazon App होना जरूरी है. आज Amazon Quiz में जीतने वाले विजेता के लिए 15,000 रुपये की राशि तय की गई है. यह Quiz रात 12 से शुरू होकर आज रात 11.59 बजे तक चलेगा. विजेताओं की घोषणा अगले दिन की जाएगी. स्पष्ट कर दें कि कंपनी विजेताओं की घोषणा लकी ड्रॉ के माध्यम से करती है. इनाम की राशि आपके Amazon Pay अकाउंट में ऐड हो जाएगी. जिसके इस्तेमाल आप शॉपिंग आदि के लिए कर सकते हैं.

Amazon Quiz 1 June 2021: आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: Released in May 2021, ‘Believe – What Life and Cricket Taught Me’ is the autobiography of which Indian cricketer?

जवाब: Suresh Raina

सवाल 2: In April 2021, Which Country Became The First To Bring In A Law Forcing Its Financial Firms To Report On The Effects Of Climate Change?

जवाब: New Zealand

सवाल 3: President Biden Has Announced Withdrawal Of All American Troops From Which Country By Sept 11, 2021?

जवाब: Afghanistan

सवाल 4: This Is An An All-Electric Car Made By Which World-Famous Automobile Manufacturer?

जवाब: Porsche

सवाल 5: Identify This Variety Of Mushroom.

जवाब: Shitake