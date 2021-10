Amazon Quiz 1st October 2021: Amazon अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज आयोजित करता है और इस क्विज में आपको ढेरों. इनाम जीतने का मौका मिलता है. आज भी कंपनी ने डेली क्विज लाइव कर दिया है जो कि आज रात 12 बजे तक चलेगी. इस क्विज में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का सही जवाब देकर आप आज 25,000 रुपये जीत सकते हैं. लेकिन ध्यान रहें सभी सवालों का जवाब सही होना चाहिए. लेकिन बता दें कि ये क्विज Amazon वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. इसके लिए आपको Amazon App का उपयोग करना होगा. आइए जानते हैं पूरी डिटेल.Also Read - आज आपको मिल रहा है 20,000 रुपये जीतने का मौका, सिर्फ देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

ऐसे ले सकते हैं Amazon Quiz में हिस्सा

Amazon पर आज आपको 25,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. लेकिन इसके लिए आपके फोन Amazon App होना जरूरी है. अगर आप भी इस क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो Amazon App डाउनलोड कर इंस्टॉल करें. इसके बाद ऐप ओपन करें और वहां सर्च बार में जाकर क्विज सर्च करें. आपके सामने क्विज शो होगा उस पर क्लिक कर आप डेली क्विज में हिस्सा ले सकते हैं. Also Read - अगर आप जीतना चाहते हैं 30 हजार रुपये, तो बस करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon Pay बैलेंस में ऐड होगी इनामी राशि

Amazon Quiz में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने के बाद आप 25,000 रुपये जीत सकते हैं. लेकिन बता दें कि यह इनामी राशि आपके Amazon Pay बैलेंस में ऐड होगी. जिसे आप बाद में शॉपिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं. स्पष्ट कर दें कि विजेता के नाम की घोषणा भी लकी ड्रॉ के आधार पर होगी और यह लकी ड्रॉ अगले दिन जारी किया जाएगा. Also Read - Amazon Quiz 14 September 2021: इन पांच आसान सवालों का जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 10 हजार रुपये

Amazon Quiz में आज पूछे गए ये पांच सवाल

सवाल 1: Raksha Bandhan was observed in India on which of these days in 2021?

जवाब: August 22

सवाल 2: Lionel Messi who has recently joined Paris St Germain, will wear which jersey number at his new club?

जवाब: 30

सवाल 3: Yelena Belova, is an elite spy who received her training in the Red Room, the same organisation who trained which of these spies?

जवाब: Natasha Romanoff

सवाल 4: What is the name of the daughter of this famous entrepreneur and Chrisann Brennan?

जवाब: Lisa

सवाल 5: In 2012, Sarah- a member of this species, completed a distance of 100 metres in how many seconds?

जवाब: 5.95