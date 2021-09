Amazon Quiz 21 September 2021: ई-कॉमर्स साइट पर आजकल सेल के साथ ही क्विज का भी काफी चलन है. इस क्विज में हिस्सा लेकर यूजर्स आकर्षक इनामी राशि जीत सकते हैं. वहीं Amazon पर अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज का आयोजन करती है जो कि रात 12 बजे से शुरू होकर अगली रात 12 बजे जारी रहता है. लेकिन यह क्विज केवल Amazon App पर ही उपलब्ध होगा. इसलिए आपके फोन में Amazon App का होना जरूरी है. आज यानि 21 सितंबर को भी Amazon App पर क्विज शुरू कर दिया गया है और इसमें आज यूजर्स को 20,000 रुपये जीतने का सुनहरा मौका मिल रहा है. यदि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है तो आप इस क्विज में हिस्सा लेकर यह इनामी राशि अपने नाम कर सकते हैं.Also Read - Infinix Hot 11S आज पहली बार सेल के लिए होगा उपलब्ध, पाएं अ​नलिमिटेड कैशबैक का लाभ

Amazon Quiz 21 September 2021: ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

अगर आप भी Amazon Quiz में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके फोन में Amazon App होना जरूरी है. यदि नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है. इसके बाद ऐप को ओपन करें और फिर वहां सर्च बार में क्विज लिखकर सर्च करें. इसके बाद आपको डेली क्विज का विकल्प मिलेगा. इस क्विज में डेली 5 सवाल पूछे जाते हैं और सवाल सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं. जिनका सही जवाब देकर आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं.

Amazon Quiz 21 September 2021: Amazon Pay में ऐड होगी इनामी राशि

इस ​डेली क्विज में पूछ गए सभी 5 सवालों का सही जवाब देने के बाद आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं. यह इनामी राशि Amazon Pay बैलेंस में होगी. विजेता का नाम का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी. इसके बाद कंपनी अगले दिन विजेताओं की नाम की घोषणा करेगी.

Amazon Quiz 21 September 2021: जानिए आज पूछे गए सवाल और उसके जवाब

सवाल 1: Who is set to act in ‘The King’, a film about King Kamehameha who was the first ruler of the Kingdom of Hawaii?

जवाब: Dwayne Johnson

सवाल 2: The Ministry for the Future is a novel set in the near future which describes the disastrous consequences of what?

जवाब: Climate change

सवाल 3: She recorded the second fastest 100 m by a woman in history by recording a timing of 10.54 at the Prefontaine classic. Name her

जवाब: Elaine Thompson-Herah

सवाल 4: Which European country is famous for these flowers?

जवाब: Netherlands

सवाल 5: This famous entrepreneur was associated with the growth of which of these entities in the mid-late 80s and early 90s?

जवाब: Pixar