Amazon Quiz 27 August 2021: Amazon पर डेली यूजर्स के लिए Quiz जारी किए जाते हैं और इसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप एक बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. आज यानि 27 अगस्त को भी कंपनी ने Amazon Quiz की घोषणा की है जो कि रात 12 बजे से शुरू हो गया है और आज रात 12 बजे तक जारी रहेगा. इसमें यूजर्स से जनरल नॉलेज के 5 सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप सभी सवालों को सही जवाब देते हैं तो आपको Pay Balance मिलेगा. आज कंपनी 15,000 रुपये का Pay Balance इनाम के तौर पर दे रही है. आइए जानते हैं Amazon Quiz में आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब.

Amazon Quiz में ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

अगर आप Amazon Quiz में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बता दें कि ये केवल Amazon App पर ही उपलब्ध होगा. इसे Amazon वेबसाइट पर नहीं दिया गया है. इसके लिए आपके फोन में Amazon App डाउनलोड होना चाहिए. यदि ऐप डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद ऐप ओपन करें और वहां Quiz सर्च करें, आपके सामने डेली क्विज ओपन हो जाएगा. इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे. सभी सवालों के सही जवाब देने पर आपको 15,000 रुपये का Pay Balance मिलेगा. बता दें कि विनर के नाम की घोषणा की लकी ड्रॉप के जरिए होगी.

Amazon Quiz 27 August 2021: आज पूछे गए 5 सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: Which Mahindra car model, relaunched in 2021, is named after a dance that developed in late 18th century Spain?

जवाब: Bolero

सवाल 2: In June 2021, National Geographic officially recognised what as the world’s fifth ocean?

जवाब: Southern Ocean

सवाल 3: In July 2021, who won his sixth Wimbledon title?

जवाब: Novak Djokovic

सवाल 4: This character has been a mascot of which company?

जवाब: Nintendo

सवाल 5: Identify this city, the most populous city of Spain.

जवाब: Madrid