Amazon Quiz 30 July 2021: ई-कॉमर्स साइट Amazon अपने यूजर्स को आकर्षित करने ​के एिल डेली Quiz का आयोजन करती है. जहां पूछे गए सवालों का सही जवाब देकर आपको एक बड़ी रकम जीतने का मौका मिलता है. लेकिन बता दें कि यह Quiz केवल Amazon के मोबाइल ऐप के जरिए ही उपलब्ध है. यानि अगर आप भी इस Quiz में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Amazon ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. आज पूछे गए क्विज में आपको 20,000 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है. आइए जानते हैं कैसे ले सकते हैं इस Amazon Quiz में हिस्सा और आज पूछे गए सवाल व जवाब के बारे में.Also Read - Jio का सस्ता प्लान देगा Airtel को कड़ी टक्कर, जानें इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से

ऐसे ले सकते हैं Amazon Quiz में हिस्सा

अगर आप भी Amazon Quiz में​ हिस्सा लेना चाहते हैं आपको अपने फोन में ऐप डाउनलोड करना होगा. ये क्विज सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चलेगा. ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसके नीचे स्क्रॉल करके Amazon Quiz पर क्लिक करना होगा. जहां आपसे कुल 5 आसान सवाल पूछे जाएंगे जिनका सही जवाब देकर आप 20,000 रुपये की इनामी राशि जीत सकते हैं. विजेता का चयन लकी ड्रॉ के अनुसार होगा और अगले दिन विजेता के नाम की लिस्ट जारी की जाएगी. बता दें कि 20,00 रुपये की इनामी राशि आपके Amazon Pay balance में ऐड हो जाएगी. Also Read - Jio का लंबी अवधि वाला सस्ता प्लान, उठाएं अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा का लाभ

Amazon Quiz: आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब Also Read - Poco यूजर्स को लगा झटका, कंपनी भारत में लॉन्च नहीं करेगी अपना दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

सवाल 1: India’s 2020 Olympic theme song titled ‘Tu thaan le’ has been composed and sung by which renowned playback singer?

जवाब: Mohit Chauhan

सवाल 2: The Financial Literacy Textbook for CBSE was curated by which organisation?

जवाब: NPCI

सवाल 3: Which tech behemoth recently bought encrypted messaging app Wickr?

जवाब: Amazon

सवाल 4: These are the Headquarters of which International Organisation in New York, USA?

जवाब: The United Nations

सवाल 5: What is a group of these birds called?

जवाब: Gaggle