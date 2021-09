Amazon Quiz 6 September 2021: Amazon पर डेली क्विज आयोजित किए जाते हैं जिनमें हिस्सा लेकर यूजर्स को ढ़ेरों इनाम जीतने का मौका मिल रहा है. आज यानि 6 सितंबर को भी आपके पास आकर्षक इनाम जीतने का मौका है. इसके लिए आपको सिर्फ कुछ आसान से सवालों का जवाब देना होगा. आज पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप 10,000 रुपये का इनाम जीत सकते हैं. लेकिन लिए आपको Amazon App डाउनलोड करना होगा, क्योंकि वेबसाइट पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है. आइए जानते हैं आज पूछे गए और उनके जवाब.Also Read - Aaj ke sone ka bhav: निचले स्तरों से सुधरा सोना, जानिए- आपके शहर में आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट?

Amazon Quiz 6 September 2021: ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

Amazon Quiz 6 September 2021 में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon App डाउनलोड करना होगा. आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं. इसके इंस्टॉल करने के बाद फोन में ऐप ओपन करें और इसमें डेली क्विज सर्च करना होगा और इसके बाद उसके ओपन करें. इसके बाद आपके सामने 5 सवाल आएंगे और उनके सही जवाब देने के बाद आप 10,000 रुपये की इनामी राशि जीत सकते हैं. Also Read - अमिताभ बच्चन ने जया संग रोमांटिक फोटो की शेयर, 49 साल पहले हुआ था प्यार का एहसास

Amazon Pay बैलेंस में ऐड होगी इनामी

Amazon Quiz 6 September 2021 में हिस्सा लेने के लिए आपको सभी 5 सवालों को सही जवाब देना होगा. विजेता के नाम की घोषणा लकी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी. ये क्विज रात 12 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे ही खत्म होगा. ऐसे में अगले दिन लकी ड्रॉ की लिस्ट जारी की जाएगी. इसमें मिलने वाली राशि Amazon Pay बैलेंस में ऐड होगी. जिसका इस्तेमाल आप बाद में भी कभी कर सकते हैं. Also Read - Haryana: दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान लापता हुआ युवक साढ़े सात माह बाद घर लौटा

Amazon Quiz 6 September 2021: आज पूछे गए सवाल और जवाब

सवाल 1: Gandikota is a village and historical fort on the bank of the Penna river in which state?

जवाब: Andhra Pradesh

सवाल 2: Which of these names is a fusion of the Japanese words meaning “future” and “eternity”?

जवाब: Miraitowa

सवाल 3: Which sci-fi TV series was nominated for 24 Emmy Awards in 2021?

जवाब: The Mandalorian

सवाल 4: These are the flags of which country?

जवाब: Indonesia

सवाल 5: What mythical creature is depicted on this cup of branded coffee?

जवाब: Siren