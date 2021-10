Amazon Quiz Answers Today 25 October 2021: Amazon पर डेली क्विज आयोजित किए जाते हैं और इन क्विज में हिस्सा लेकर यूजर्स को बड़ी रकम और ढेरों इनाम (Amazon Quiz) जीतने का मौका मिलता है. आज यानि 25 अक्टूबर को भी कंपनी डेली क्विज जारी जारी किया है और इसमें पूछे गए (Amazon Daily Quiz) सवालों को सही जवाब देकर आप 40,000 रुपये जीत सकते हैं. बता दें कि इस क्विज में ​हिस्सा लेने के लिए आपके पास अमेजन ऐप (Amazon App) होना जरूरी है क्योंकि डेली क्विज (Amazon India) केवल ऐप पर ही मौजूद हैं. (Amazon Pay Balance) आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - JioPhone Next यूजर्स के लिए बड़ी खबर, इस दिन लॉन्च होगा सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन, ​जानिए इससे जुड़ी खास बातें

Amazon ऐप पर जारी होने वाले डेली क्विज में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे और यदि आप इन सवालों को सही जवाब देते हैं तो आपको मौका मिलेगा 40,000 हजार रुपये जीतने का. बता दें कि ये क्विज शुरू हो गया है और आज रात 12 बजे तक आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं. इसमें जीतने वाले विजेताओं के नाम की घोषणा 26 अक्टूबर को ऐप के जरिए की जाएगी. विजेता के नाम का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा. इसके बाद आप इनाम में जीती गई राशि आपके Amazon Pay बैलेंस में ऐड हो जाएगी, जिसे आप बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Amazon Quiz Answers Today 25 October 2021: आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब:

सवाल 1: World Heart Day is observed on 29 September. Complete the key message by the World Heart Federation in 2021- Use Heart to___.

जवाब: Connect

सवाल 2: Who picked up the first hat-trick of the 2021 IPL season?

जवाब: Harshal Patel

सवाल 3: Which is the latest cyclone to form in the month of September in the Bay of Bengal?

जवाब: Cyclone Gulab

सवाल 4: This is a famous railway station located in which country?

जवाब: Belgium

सवाल 5: Which Disney story is this flower significant to?

जवाब: Beauty and the Beast