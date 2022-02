Amazon Quiz 1 February 2022: Amazon पर चल रहे क्विज में हिस्सा लेकर आप डेली आकर्षक इनामी राशि जीत सकते हैं. आज यानि 1 फरवरी को भी कंपनी ने इस क्विज का आयोजन किया है. (Amazon Daily Quiz) जिसे जीतने पर आप 20,000 रुपये का इनाम प्राप्त कर सकते हैं. Amazon Quiz रात 12 बजे से शुरु होकर आज रात 11.59 बजे तक जारी रहेगा. इस क्विज में यूजर्स से कुछ आसान से सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप सभी सवालों का सही जवाब देते हैं तो 20,000 रुपये जीत सकते हैं. आइए जानते हैं Amazon Quiz में हिस्सा लेने का तरीका.Also Read - BSNL ने लॉन्च किए दो धमाकेदार प्रीपेड प्लान, डेली 3GB समेत कई जबरदस्त बेनिफिट्स, जानिए डिटेल

ऐसे ले सकते हैं Amazon Quiz में हिस्सा

अगर आप भी 20,000 रुपये की इनामी राशि जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्विज में हिस्सा लेना होगा. स्पष्ट कर दें कि यह क्विज Amazon Website पर उपलब्ध नहीं है. इसमें केवल Amazon App के माध्यम से ही हिस्सा लिया जा सकता है. Amazon Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. जहां स्क्रॉल करने पर आपको डेली क्विज का विकल्प मिलेगा. जिस पर क्लिक कर आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं.

Amazon Pay में ऐड होगी इनामी राशि

Amazon Quiz में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने के बाद आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं. यह इनामी राशि आपके Amazon Pay अकाउंट में ऐड हो जाएगी. जिसका इस्तेमाल आप बाद में कभी भी शॉपिंग आदि के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आपसे पांच सवाल पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देन के बाद लकी ड्रॉ के आधार पर विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी.

Amazon Quiz में आज पूछे गए सवाल और उनके जवाब

सवाल 1: Dhanu Jatra is one of the largest performance played in an open air theatre of 8sq kilometers in which state every year?

जवाब: Odisha

सवाल 2: Which party has asked its candidates in Goa to sign legal affidavit mentioning they will not quit to join another party?

जवाब: AAP

सवाल 3: The Y-8Q is which country’s first fixed-wing anti-submarine patrol aircraft?

जवाब: China

सवाल 4: This monument appears in the Italian version of which Euro cent coin?

जवाब: 5 cent

सवाल 5: This is a famous area in which Indian city?

जवाब: Delhi