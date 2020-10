Amazon Sale Today Offer: Amazon Great Indian Festival सेल में लगभग सभी प्रॉडक्ट पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. स्मार्टफोन्स से लेकर मोबाइल अक्सेसरीज, होम अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज, फैशन और फिटनेस प्रॉडक्ट पर 70 पर्सेंट तक की छूट मिल रही है. ऐमजॉन की सेल में ज्यादातर प्रॉडक्ट एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट-ईएमआई के साथ भी उपलब्ध हैं. आइए आपको ऐमजॉन की सेल में आज की बेस्ट डील्स (Amazon deals of the day) के बारे में बताते हैं. Also Read - Amazon Great Indian Festival 2020: Amazon की सेल में iPhone की जबरदस्त बिक्री, इन स्मार्टफोन्स की भी तगड़ी डिमांड

स्मार्टफोन्स पर 50 पर्सेंट तक की छूट

Samsung Galaxy S10 और Samsung Galaxy S10 Plus पर 43 पर्सेंट डिस्काउंट मिल रहा है. Redmi Note 9 Pro Max के 6GB +64GB मॉडल पर 16 पर्सेंट की छूट मिल रही है. 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाले Oppo A52 पर 30 पर्सेंट का फ्लैट डिस्काउंट है. रेडमी 9ए आज सेल के दौरान 20 पर्सेंट फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाला वीवो वी17 और वनप्लस 7टी प्रो स्मार्टफोन 10 हजार रुपये फ्लैट डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं. Also Read - Amazon Great Indian Festival 2020: Amazon के तगड़े ऑफर, 10 हजार रुपये सस्ते मिल रहे ये शानदार फोन

इन अप्लायंसेज पर 40 पर्सेंट तक डिस्काउंट

सैमसंग के 6.5 किलोग्राम वाले फुल-ऑटोमैटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन पर 20 पर्सेंट का डिस्काउंट मिल रहा है. LG 260-लीटर 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल-डोर फ्रिज पर 23 पर्सेंट की छूट मिल रही है. Sanyo 55-इंच Kaizen Series 4K अल्ट्रा HD ऐंड्रॉयड LED TV करीब 40 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. Bosch के 7 किलोग्राम फुल-ऑटोमैटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन पर करीब 9500 रुपये की छूट है. वहीं, LG 32 इंच HD रेडी स्मार्ट LED TV पर 34 पर्सेंट और OnePlus Y-सीरीज 32 इंच HD रेडी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV पर 30 पर्सेंट का डिस्काउंट मिल रहा है. Also Read - Amazon Great Indian Festival sale: इन 4 धांसू स्मार्टफोन्स पर 10 हजार रुपये की छूट

लैपटॉप, टैबलेट और हेडफोन्स पर 70 पर्सेंट तक की छूट

ऐमजॉन की सेल में 20 अक्टूबर को लैपटॉप पर 30 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है. हेडफोन्स और स्पीकर्स पर 70 पर्सेंट तक डिस्काउंट है. डिस्काउंट के साथ बोट का वायरलेस हेडफोन 899 रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है. टैबलेट पर 45 पर्सेंट तक की छूट मिल रही है. वहीं, स्मार्टफोन और एक्टिविटी ट्रैकर्स 70 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ आज सेल में उपलब्ध हैं.

इन प्रॉडक्ट पर भी डिस्काउंट-ऑफर

किचन प्रॉडक्ट पर 53 पर्सेंट तक और बेबी प्रॉडक्ट पर 43 पर्सेंट तक की छूट आज ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मिल रही है. वहीं, हेलमेट 30 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं. साथ ही अन्य प्रॉडक्ट भी छूट के साथ मिल रहे हैं.