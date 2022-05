Amazon Summer Sale की शुरुआत आज यानि 4 मई से हो गई है और अगर (Amazon Sale) आप नया स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या कोई ईयरफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपको एक शानदार मौका हो सकता है. इस सेल के तहत कंपनी (Best Deal on Smartphone) कई प्रोडक्ट्स को आकर्षक डील के तहत कम कीमत में उपलब्ध करा रही है. (Amazon India) इसके अलावा आप कई बैंक ऑफर्स का भी लाभ उठा सकते हैं.Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 4 May 2022: आज मिल रहे फ्री रिवॉर्ड्स की मदद से चंद सेकेंड में पूरा होगा मिशन

उठाएं बैंक ऑफर्स का लाभ

Amazon Summer Sale के तहत आपको कई बैंक ऑफर्स के तहत कम कीमत में अपना पसंदीदा डिवाइस मिलेगा. यदि आप सेल में किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ICICI Bank, Kotak Bank, RBL Bank के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 10 प्रतिशत डिस्काउंट का लाभ उठा सकेंगे. हालांकि, यह डिस्काउंट कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ही उपलब्ध होगा.

अन्य ऑफर्स भी हैं उपलब्ध

बता दें कि कस्टमर बैंक ऑफर्स के अलावा कई अन्य ऑफर्स का भी लाभ उठा सकते हैं. इसमें एक्सचेंज ऑफर के साथ ही नो कोस्ट ईएमआई की सुविधा भी शामिल है. सेल में आपको Apple, OnePlus, Xiaomi, और Samsung जैसे कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. यहां हम आपको इस सेल में मिलने वाली बेस्ट डील के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

OnePlus 9RT 5G

OnePlus 9RT 5G की बात करें तो यह कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है और इसे 42,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. लेकिन सेल के ​तहत आप इसे केवल 37,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसमें Snapdragon 888 प्रोसेसर, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.

Samsung Galaxy M33 5G

इस स्मार्टफोन की ओरिजनल कीमत 17,999 रुपये है लेकिन सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ उठाकर आप इसे केवल 14,999 रुपये में घर ले जा सकते हैं. इसमें 6000mAh की दमदार बैटरी और Exynos 1280 प्रोसेसर दिए गए हैं.

Xiaomi 11T Pro 5G

Xiaomi का यह स्मार्टफोन केवल 31,999 रुपये की कीमत में सेल के लिए उपलब्ध है, जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 37,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन Snapdragon 888 5G प्रोसेसर से लैस है और इसमें 108MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.

iPhone SE 3

सेल के तहत आप iPhone SE 3 को केवल 43,900 रुपये की कीमत में घर ले जा सकते हैं. इसके अलावा कई बैंक ऑफर्स का भी लाभ उठाया जा सकता है.