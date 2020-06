Amitabh Bachchan’s voice will soon be in Google Navigation: कल्पना कीजिए कि आप एक दिन गूगल मैप खोलते हैं, गंतव्य निर्धारित करते हैं और नेविगेशन सुविधा शुरू करते हैं. इसके बाद आपको केवल बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज में निर्देश देने लगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे. लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है पर जल्द ही यह हो सकता है. एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि Google मैप्स इंडिया की टीम ने ऐप में वॉयस निर्देश देने के लिए बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से संपर्क किया है. फिलहाल कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं लेकिन हम में से अधिकांश लोग म्यूट कर देते हैं क्योंकि यह कई बार कष्टप्रद हो जाता है. Also Read - मजदूरों को वाराणसी भेजने के लिए अमिताभ ने बुक करवाई 3 फ्लाइट्स, यहां के लिए भी चलवाएंगे विमान!

एक न्यूज वेबसाइट मिड-डे के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन के पास सबसे प्रभावशाली और पहचान योग्य बैरिटोन है. इसलिए, वह Google मैप्स की आवाज़ के लिए सबसे अच्छा विकल्प है. उनसे संपर्क किया गया है, लेकिन अनुबंध पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं. इसके लिए बच्चन को (स्वाभाविक रूप से) को अत्यधिक राशि की पेशकश की गई है. समाचार वेबसाइट के सूत्र के अनुसार, यह आइडिया सुनिश्चित होगा या नहीं “यह अब बच्चन पर निर्भर है.” हालांकि Google मैप्स इंडिया और बॉलीवुड की टीमिंग नई नहीं है. साल 2018 में इस प्लेटफ़ॉर्म ने बॉलीवुड स्टार आमिर खान के साथ मिलकर उनके ठग ऑफ़ हिंदुस्तान से फिरंगी नाम के किरदार को गूगल मैप्स में इस्तेमाल किया गया था. Also Read - अमिताभ बच्चन की इस हिट फिल्म के पूरे हुए 41 साल, बिग बी ने शेयर किया मजेदार पोस्ट

इस बीच, Google ने अपने मैप्स ऐप में नई सुविधाओं का एक समूह तैयार किया है, जिससे यात्रियों को कोविड -19 क्षेत्रों से संबंधित सभी सूचनाओं के शीर्ष पर बने रहने और स्थानांतरित करने में मदद मिल सके. अब यह उपयोगकर्ताओं को दिखाएगा कि कैसी भीड़-भाड़ वाली ट्रांजिट लाइनें हैं, और जब आप ड्राविंग करेंगे तो आपको लोकल ट्रांजिट एजेंसी के बारे में अलर्ट करेगा और कोविड -19 के चेकप्वाइंट के बारे में भी बताएगा. अभी यह भारत के कुछ हिस्सों में है, लोकिन जल्द ही यह पूरे देश में होगा. Also Read - बिग बी-आयुष्मान की फिल्म 'गुलाबो सिताबो' पर लगा स्क्रिप्ट चुराने का आरोप, निर्माताओं को नोटिस जारी