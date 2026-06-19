कबाड़ हो जाएंगे ये स्मार्टफोन! Android 17 का नहीं मिलेगा सपोर्ट; चेक करें आपका फोन तो लिस्ट में नहीं शामिल

Android 17 का अपडेट गूगल धीरे-धीरे रोलआउट , लेकिन कई Google, Samsung, Xiaomi और OnePlus के कई फोन इससे बाहर रह सकते हैं. इस स्टोरी में हम आपको उन फोन्स के बारे में बता रहे हैं जिसमें ये अपडेट नहीं मिलेगा.

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Android 17 का अपडेट हुआ रोलआउट (Image: AI)

Android 17 अपडेट से कई पुराने स्मार्टफोन बाहर हो सकते.

Google Pixel 6 सीरीज को नया अपडेट रोलआउट हुआ है.

Samsung Galaxy S22 और S21 सीरीज सपोर्ट खो सकती.

गूगल ने हाल ही में Android 17 के अपडेट्स को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. हम में से कई स्मार्टफोन यूजर्स इस अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गूगल ने अभी फिलहाल के लिए ये अपडेट्स अपने पिक्सल स्मार्टफोन में दे रहा है. आने वाले समय में और भी कंपनियों के स्मार्टफोन्स में इस नए OS के अपडेट दिए जाएंगे, लेकिन कई ऐसे पुराने स्मार्टफोन हैं जिसमें Android 17 सपोर्ट नहीं करेगा. हालांकि कंपनियों ने अभी फाइनल लिस्ट जारी नहीं की हैं, लेकिन मौजूदा सपोर्ट पॉलिसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कई डिवाइस Android 17 नहीं पा सकेंगे .

Google और Samsung के कई पुराने फोन बाहर

Google Pixel यूजर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि Pixel 6, Pixel 6 Pro और Pixel 6a को Android 17 मिलने की उम्मीद है. वहीं Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 4a 5G और Pixel 4a जैसे पुराने मॉडल इस अपडेट से बाहर रह सकते हैं. दूसरी ओर Samsung के कई फेमस फोन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. Galaxy S22 और Galaxy S21 सीरीज, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Fold3, Flip3 के साथ Galaxy A53, A33, A23 और A13 जैसे मॉडल Android 17 का अपडेट नहीं पा सकते. Samsung अब अपने नए फ्लैगशिप और प्रीमियम डिवाइस पर ज्यादा लंबे समय तक अपडेट देने पर ध्यान दे रहा है.

Xiaomi, OnePlus और Oppo यूजर्स को लग सकता है झटका

Xiaomi, Redmi और Poco के कई पुराने स्मार्टफोन भी Android 17 से चूक सकते हैं. इनमें Xiaomi 12 सीरीज, Mi 11 सीरीज, Redmi Note 11 और Note 12 सीरीज के अलावा Poco F4 और Poco X5 सीरीज शामिल हैं. OnePlus की बात करें तो OnePlus 10 Pro, OnePlus 9 सीरीज, Nord 3 और Nord 2 सीरीज को भी नया अपडेट मिलने की संभावना कम है. Oppo के Find X5, Find X3, Reno8 और Reno9 सीरीज के कई मॉडल भी Android 17 की लिस्ट बाहर रह सकते हैं.

Realme, Vivo, Motorola और Sony पर भी असर

Motorola के Edge 40, Edge 30 और कई Moto G सीरीज मॉडल Android 17 नहीं पा सकते. Realme के GT 2, GT Neo 3, Realme 10 और Realme 11 सीरीज के कई फोन भी ये नया अपडेट सपोर्ट नहीं करेगा. Vivo के V30, V29, V27 और X90 सीरीज के कुछ मॉडल भी इस लिस्ट में बताए जा रहे हैं. Sony के Xperia 1 V, Xperia 5 V और Xperia 10 V जैसे फोन भी नए अपडेट से बाहर रह सकते हैं. इसके अलावा Asus के Zenfone 10, Zenfone 9 और ROG Phone 7 व 8 सीरीज के कई मॉडल भी Android 17 सपोर्ट नहीं मिलने वाला है.

क्या नया फोन खरीदना जरूरी है?

अगर आपका स्मार्टफोन Android 17 नहीं पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यह नहीं कि फोन तुरंत बेकार हो जाएगा. ज्यादातर कंपनियां एंड्रॉयड अपडेट बंद होने के बाद भी कुछ समय तक सुरक्षा अपडेट देती रहती हैं. ऐसे में फोन को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि अगर आप नए फीचर्स, बेहतर AI टूल्स और लंबे समय तक अपडेट चाहते हैं, तो नए मॉडल पर विचार कर सकते हैं. आजकल कई कंपनियां 5 से 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा कर रही हैं, जिससे फोन लंबे समय तक इस्तेमाल में रह सकता है.