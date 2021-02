Android Alert: क्या आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो यह खबर आपके ही लिए है. क्योंकि आपको अब सावधान होने की जरूरत है. क्योंकि एक खतरनाक ऐप लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन में मौजूद है. खबरों की मानें तो उस खतरनाक ऐप का नाम बारकोड स्कैनर (Barcode Scanner) है. बता दें कि इस ऐप में वायरस कि शिकायत मिलने के फौरन बाद इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है. Also Read - FAU-G game Tips & Tricks: FAUG गेम खेलने का क्या है तरीका? यहां जानें How to Download and Play

बता दें कि यह ऐप सालों से गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद था. इस ऐप को अबतक 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इंस्टॉल कर चुके हैं. खबरों की मानें तो इसे डाउनलोड करने के बाद स्मार्टफोन को डिफॉल्ट ब्राउजर में यह विज्ञापन दिखाता है. यूजर्स के मुताबिक इसे इंस्टॉल करने के बाद फोन में कई बार ऐसी वेबसाइट खुल जाती है जिसे उन्होंने नहीं खोला होता और यह Cleaner App इंस्टॉल करने की सलाह देता है.

बता दें कि इस ऐप में वायरस की शिकायत के बाद इसे गूगल प्ले स्टोर से हटा लिया गया है. बावजूद इसके यह कई यूजर्स के स्मार्टफोन में मौजूद है. ऐसे में यह आपके फोन के लिए खतरनाक हो सकता है. अगर आपने भी इस ऐप (Barcode Scanner) को इंस्टॉल किया है तो फौरन डिलीट कर दें.