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आपके फोन में भी आ रहा है स्लो इंटरनेट, फटाक से कर लें ये छोटा-सा काम...चुटकियों में दूर हो जाएगी समस्या!

Android फोन में Custom DNS Server बदलने का आसान तरीका जानें. इससे DNS की समस्या दूर करने और कुछ मामलों में इंटरनेट ब्राउजिंग बेहतर करने में मदद मिल सकती है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: September 5, 2026, 8:33 PM IST
Android Custom DNS

अगर आपके Android फोन में इंटरनेट बार-बार स्लो हो रहा है या DNS से जुड़ी दिक्कत आ रही है, तो Custom DNS बदलना काम आ सकता है. DNS यानी Domain Name System वेबसाइट के नाम को उनके सर्वर पते से जोड़ने का काम करता है. कई बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP का DNS ठीक से काम नहीं करता, जिससे “DNS Lookup Failed” या “DNS Server Not Responding” जैसी परेशानी दिखाई दे सकती है. ऐसे में आप किसी Public DNS Server का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे कुछ मामलों में वेबसाइट खुलने की स्पीड बेहतर हो सकती है और ब्राउजिंग सिक्योरिटी भी बढ़ सकती है.

सबसे पहले Android की Settings खोलें

Custom DNS सेट करने के लिए सबसे पहले अपने Android फोन की Settings खोलें. अब आपको Wireless & Networks या Network & Internet जैसा विकल्प दिखाई दे सकता है. अलग-अलग Android फोन और उनके सॉफ्टवेयर वर्जन में इस सेटिंग का नाम थोड़ा अलग हो सकता है. यहां से Wi-Fi वाले विकल्प पर टैप करें. इसके बाद उस Wi-Fi नेटवर्क को खोजें, जिससे आपका फोन इस समय कनेक्ट है. अब उस नेटवर्क पर थोड़ी देर तक दबाकर रखें. इसके बाद स्क्रीन पर नेटवर्क से जुड़ी कई सेटिंग्स दिखाई देंगी.

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Wi-Fi नेटवर्क की Advanced Settings में जाएं

अब आपको Modify Network या Edit Network जैसा विकल्प चुनना होगा. कुछ फोन में इसे एडिट आइकन के जरिए भी खोला जा सकता है. इसके बाद नेटवर्क की सेटिंग्स में Show Advanced Options का विकल्प खोजें और उसे ऑन करें. इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको नेटवर्क से जुड़ी कई अतिरिक्त सेटिंग्स दिखाई देंगी. इनमें नीचे की तरफ DNS 1 और DNS 2 के विकल्प मिल सकते हैं. यहीं पर आप अपने पसंद का Custom DNS Server दर्ज कर सकते हैं.

DNS 1 और DNS 2 में नया Server डालें

अब DNS 1 और DNS 2 वाले बॉक्स में अपना चुना हुआ Public DNS Server डालें. दोनों जगह DNS पता दर्ज करने के बाद Save पर टैप करें. ध्यान रखें कि अलग-अलग Android फोन में सेटिंग्स का नाम और तरीका थोड़ा बदल सकता है. अगर आपके फोन में ये विकल्प दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो Settings में DNS या Private DNS खोजकर भी संबंधित सेटिंग तक पहुंच सकते हैं. DNS बदलने के बाद Wi-Fi को एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना भी मददगार हो सकता है.

Public DNS या DNS Changer App का करें इस्तेमाल

अगर आपको खुद DNS Server की जानकारी डालने में परेशानी हो रही है, तो DNS Changer App का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ऐसे कई ऐप उपलब्ध हैं, जिनमें आपको केवल पसंदीदा DNS Server चुनना होता है और बाकी सेटिंग ऐप खुद कर देता है. Public DNS का इस्तेमाल कुछ मामलों में ISP के DNS से बेहतर स्पीड और सिक्योरिटी दे सकता है. हालांकि, DNS बदलने से हर फोन पर इंटरनेट स्पीड बढ़ना तय नहीं है. अगर समस्या DNS की वजह से है, तभी इसका फायदा ज्यादा देखने को मिल सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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