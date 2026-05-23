Hindi Technology

Android Private Dns Setting Stop Popup Ads Smartphone Hidden Feature Trick

आज ही ऑन कर दें अपने Smartphone की ये हिडन सेटिंग, छूमंतर हो जाएंगे स्क्रीन पर बार-बार दिखने वाले बेकार Ads

Android Ads Block: स्मार्टफोन में बार-बार आने वाले Ads से परेशान हैं? Android की Private DNS सेटिंग ऑन करके पॉप-अप और बेकार विज्ञापनों को काफी हद तक बंद किया जा सकता है.

Private DNS setting

Android Ads Block: आजकल कई लोग अपने स्मार्टफोन में बार-बार आने वाले Ads से परेशान रहते हैं. फोन इस्तेमाल करते समय अचानक स्क्रीन पर पॉप-अप विज्ञापन दिखने लगते हैं. कभी नोटिफिकेशन के जरिए प्रमोशनल मैसेज आते हैं तो कभी पूरा स्क्रीन ही Ads से भर जाता है. इससे फोन चलाने का अनुभव खराब हो जाता है. कई बार गलती से किसी विज्ञापन पर क्लिक हो जाए तो वही Ads बार-बार दिखने लगते हैं. ऐसे में लोग सोचते हैं कि आखिर इन परेशान करने वाले विज्ञापनों से छुटकारा कैसे पाया जाए.

Android फोन में छिपी है खास सेटिंग

बहुत कम लोग जानते हैं कि Android स्मार्टफोन में एक खास सेटिंग पहले से मौजूद होती है. इस सेटिंग की मदद से फोन में दिखने वाले ज्यादातर Ads को रोका जा सकता है. इस फीचर का नाम Private DNS है. इसे ऑन करने के बाद अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती. यह फीचर फोन के ब्राउजर और कई ऐप्स में आने वाले विज्ञापनों को कम करने में मदद करता है. यही वजह है कि अब कई लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं.

कैसे काम करता है Private DNS

Private DNS इंटरनेट कनेक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने का तरीका माना जाता है. जब भी आप किसी वेबसाइट या ऐप को खोलते हैं, तब DNS आपके फोन को सही सर्वर से जोड़ता है. अगर आप एड-ब्लॉकिंग DNS का इस्तेमाल करते हैं, तो कई विज्ञापन सर्वर पहले ही ब्लॉक हो जाते हैं. इसका फायदा यह होता है कि फोन में पॉप-अप Ads और बेकार विज्ञापन कम दिखाई देते हैं. हालांकि यह तरीका हर जगह काम नहीं करता. उदाहरण के लिए YouTube पर दिखने वाले वीडियो Ads इस ट्रिक से बंद नहीं होते.

फोन में कैसे ऑन करें यह सेटिंग

इस फीचर को ऑन करना काफी आसान है. सबसे पहले अपने Android फोन की Settings में जाएं. इसके बाद Network & Internet या फिर Connection & Sharing वाले सेक्शन में जाएं. वहां आपको Private DNS का ऑप्शन दिखाई देगा. आमतौर पर यह सेटिंग Automatic या Off पर रहती है. इसे बदलकर Private DNS Provider Hostname पर सेट करना होगा. इसके बाद dns.adguard.com या dns.adguard-dns.com टाइप करके सेव कर दें. सेटिंग सेव होते ही यह फीचर एक्टिव हो जाएगा.

क्या मिलेंगे इसके फायदे

यह सेटिंग ऑन करने के बाद फोन में कई तरह के Ads कम दिखाई देने लगते हैं. ब्राउजर इस्तेमाल करते समय पॉप-अप विज्ञापन कम आते हैं और कई ऐप्स में भी प्रमोशनल Ads रुक जाते हैं. इससे फोन इस्तेमाल करना आसान और साफ अनुभव देता है. साथ ही अलग-अलग एड ब्लॉकर ऐप डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. हालांकि कुछ ऐप्स और वीडियो प्लेटफॉर्म पर Ads फिर भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनके विज्ञापन सीधे कंपनी के सर्वर से आते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें