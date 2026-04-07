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सावधान! अब बिना क्लिक किए ही हैक हो जाएगा फोन, सरकार ने जारी किया अलर्ट
Android फोन में नई सुरक्षा खामी सामने आई है जिससे बिना क्लिक किए भी फोन हैक हो सकता है, जानिए किन यूजर्स को खतरा है और खुद को कैसे सुरक्षित रखें.
भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Android यूजर्स को लेकर एक अहम चेतावनी दी है. एजेंसी के मुताबिक कई Android वर्जन में ऐसी खामियां मिली हैं, जिनसे बिना कुछ किए भी फोन हैक हो सकता है. यानी आपको किसी लिंक पर क्लिक करने या ऐप डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी आपका फोन खतरे में आ सकता है. आज के समय में हम फोन में फोटो, बैंकिंग, सोशल मीडिया और पर्सनल चैट जैसी कई जरूरी चीजें रखते हैं. ऐसे में अगर फोन हैक हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. इसलिए इस अलर्ट को हल्के में लेना सही नहीं है. समय रहते सावधानी रखना बहुत जरूरी है.
किन फोन यूजर्स को ज्यादा खतरा?
रिपोर्ट के अनुसार Android के नए वर्जन जैसे Android 14, 15, 16 और 16 QPR2 इस खतरे से प्रभावित हैं. इसका मतलब है कि बाजार में चल रहे कई पॉपुलर स्मार्टफोन इस समस्या से जुड़े हो सकते हैं. इसमें Samsung, Xiaomi, Vivo, OnePlus, Realme और Google के Pixel फोन भी शामिल हैं. अगर आपका फोन इन वर्जन पर चल रहा है, तो आपको थोड़ा extra alert रहने की जरूरत है. यह समस्या किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई ब्रांड्स को प्रभावित कर रही है.
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कैसे काम करता है यह हैकिंग तरीका?
CERT-In के मुताबिक Android सिस्टम के कुछ हिस्सों में कमजोरी पाई गई है. इसमें सिस्टम फ्रेमवर्क और हार्डवेयर से जुड़े कुछ भाग शामिल हैं हैकर इन कमजोरियों का फायदा उठाकर आपके फोन में खतरनाक कोड चला सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यूजर की तरफ से कोई गलती होना जरूरी नहीं है. इस तरह के अटैक में आपका फोन अचानक स्लो हो सकता है, ऐप्स क्रैश हो सकते हैं या आपका डेटा चोरी हो सकता है. कुछ मामलों में हैकर आपके फोन पर पूरा कंट्रोल भी हासिल कर सकता है. यानी यह एक “silent attack” है, जिसमें यूजर को पता भी नहीं चलता और नुकसान हो जाता है.
खुद को कैसे रखें सुरक्षित?
इस खतरे से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने फोन को तुरंत अपडेट करें. फोन की सेटिंग में जाकर “System Update” चेक करें और लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करें. इसके अलावा ऐप डाउनलोड करते समय सावधानी रखें. हमेशा Google Play Store से ही ऐप इंस्टॉल करें. किसी भी अनजान वेबसाइट या लिंक से ऐप डाउनलोड करने से बचें. फोन में आने वाले सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को नजरअंदाज न करें. अगर कोई अपडेट या अलर्ट आता है, तो उसे समय पर पूरा करें.छोटी-छोटी सावधानियां आपके फोन और डेटा को काफी हद तक सुरक्षित रख सकती हैं.
क्यों जरूरी है सतर्क रहना?
आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या मैसेज के लिए नहीं, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग, ऑफिस काम, फोटो, सोशल मीडिया. सब कुछ इसी में रहता है. ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करें और समय-समय पर अपने फोन को अपडेट रखते रहें. अगर आप थोड़ी सी जागरूकता दिखाते हैं, तो ऐसे साइबर खतरों से खुद को आसानी से बचा सकते हैं.
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