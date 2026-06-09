CEO टिम कुक की विदाई के बीच Apple का बड़ा ऐलान, Siri AI को लेकर दिया ये बड़ा अपडेट

Apple Siri AI update: ऐपल सीईओ टिम कुक की विदाई की घोषणा के बीच कंपनी ने अपने डिजिटल असिस्टेंट सिरी को एआई के नए अवतार Siri AI में पेश किया है. आइये जानते हैं कि कब ये सर्विस आपको मिलेगी..

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Siri AI को लेकर Apple का बड़ा ऐलान

Tim Cook steps down: ऐपल (Apple) के इतिहास में एक बड़े युग का अंत होने जा रहा है. ऐपल के फेमस सीईओ टिम कुक (Tim Cook) आगामी सितंबर में अपनी 15 साल की शानदार पारी के बाद रिटायर हो रहे हैं. विदाई के ठीक पहले, ऐपल के वार्षिक डेवलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC) में कंपनी ने अपने यूजर्स को एक जबरदस्त तोहफा दिया है. ऐपल ने अपने सबसे लोकप्रिय डिजिटल असिस्टेंट सिरी (Siri) को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) की महाशक्ति से लैस करते हुए ‘Siri AI’ के रूप में पेश करने का एक बड़ा एलान किया है. बता दें कि Siri AI के जरिए ऐपल अपने प्राइवेसी-फर्स्ट अप्रोच को साबित करना चाहता है कि बिना डेटा लीक के भी एक बेहतरीन और सुरक्षित AI एक्सपीरियंस दिया जा सकता है.

टिम कुक की विदाई

ऐपल के मौजूदा सीईओ टिम कुक के कार्यकाल का आखिरी WWDC इवेंट, 8 जून से 12 जून के बीच, था, जिसके बाद सितंबर में वह इस पद से औपचारिक रूप से हट जाएंगे. अब उनकी जगह जॉन टर्नस (John Ternus) ऐपल की कमान संभालेंगे, जो पहले से ही कंपनी के बड़ा चेहरा रहे हैं. टिम कुक की विदाई के पल को ऐपल ने Siri AI के नए अध्याय की शुरुआत बनाकर हमेशा के लिए यादगार बना दिया है. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉन टर्नस के नेतृत्व में ऐपल अब प्राइवेसी और एआई के एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है.

The next generation of Apple Intelligence powers an entirely new Siri: making the apps and experiences you rely on across iPhone, iPad, Mac, and Apple Vision Pro more personal and helpful than ever. pic.twitter.com/aXiDIkqAKn — Tim Cook (@tim_cook) June 8, 2026

Siri का नया AI अवतार

टिम कुक की विदाई समारोह में ही ऐपल ने सिरी को एक बिल्कुल नया एआई मेकओवर (Siri AI) दिया है. नया सिरी एआई आपके पिछले एक्सपीरियंस, बातचीत के तरीके और तस्वीरों को आसानी से समझकर काम करेगा. कुछ समय में इस AI के लिए एक नया ऐप भी लॉन्च किया जाएगा.

> be Apple in 2026

> delayed Siri AI 3 times

> every journalist wrote the obituary

> “cooked on AI” – unanimous verdict

> June 8. WWDC stage. Tim Cook smiling

> Gemini core baked into iOS 27

> on-screen awareness – Siri sees what you see

> cross-app actions – chains Mail,… https://t.co/knITvPdMMj pic.twitter.com/1jPwlAWBIl — cashhh.eth (@cashhheth) June 8, 2026

प्राइवेसी- फर्स्ट अप्रोच

ऐपल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रेग फेडेरिघी ने ‘सिर्फ नाम के लिए AI’ बनाने वाली प्रतिद्वंद्वी कंपनियों पर तंज कसा है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐपल का मानना है कि वास्तव में सही AI वही है जो पूरी तरह से यूजर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो. यही वजह है कि नई Siri AI तकनीक को डिजाइन करते समय गोपनीयता (Privacy) और डेटा सुरक्षा का हर कदम पर बेहद बारीकी से ख्याल रखा गया है.

Tim Cook just gave his last ever WWDC keynote. After 15 years as Apple CEO, this was his final one. And if you look at who Apple picked to replace him, the story gets way more interesting than anything announced on stage. His name is John Ternus. No MBA. No finance… pic.twitter.com/ol2xZPpHw0 — Vaibhav Sisinty (@VaibhavSisinty) June 9, 2026

बीटा वर्जन का ऐलान

ऐपल इस साल के अंत में चुनिंदा डिवाइसेज पर Siri AI का बीटा वर्जन रिलीज करने जा रहा है, फिलहाल ये सर्विस केवल अंग्रेजी लैंग्वेज सपोर्ट वाले क्षेत्रों के लिए होगी. हैरान करने वाली बात यह है कि यूरोपीय संघ (EU) के देशों को अभी इस कमाल की AI तकनीक का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहां के कड़े रेगुलेटर ने ऐपल की सुरक्षा दलीलों को खारिज कर दिया है. इसके अलावा ऐपल ने गूगल (Google) के साथ भी एक बड़ी पार्टनरशिप की है जिसके तहत ऐपल के फाउंडेशन मॉडल्स गूगल के जेमिनी (Gemini) मॉडल्स और उसकी क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि जब यह तकनीक लोगों के हाथों में पहुंचेगी, तब इसे ग्लोबल लेवल पर कैसा रिस्पांस मिलता है…