Apple event: Apple आज अपना बहुप्रतीक्षित इवेंट ‘Time flies’ आयोजित करेगा. यह Apple का पहला इवेंट है, जो वर्चुअल होगा. इस इवेंट में कंपनी कई इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक डिवाइस पेश करने वाली है. इवेंट में Apple Watch Series 6 लॉन्च किए जाने की उम्‍मीद है. इसके अलावा कंपनी Apple Watch SE नाम से किफायती ऐपल वॉच पेश कर सकती है. इनके अलावा Apple Time flies में कुछ और प्रॉडक्‍ट लॉन्‍च किए जाने की उम्‍मीद है. Also Read - Apple Event: Apple का 15 सितंबर को बड़ा इवेंट, नई Apple Watch और iPad Air हो सकते हैं लॉन्‍च

Apple event timing and live stream details (how to watch Apple event live)

Apple Time Files इवेंट भारतीय समय के अनुसार रात 10.30 बजे शुरू होगा. ऐपल की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब पर इवेंट की लाइव स्‍ट्रीमिंग होगी. इसके अलावा नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके भी आप ऐपल का इवेंट को लाइव देख सकते हैं.

Apple इवेंट में क्‍या-क्‍या हो सकते हैं लॉन्‍च?

हर बार की तरह इस बार भी यह जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि ऐपल अपने इवेंट में क्‍या-क्‍या लॉन्‍च करने वाला है. हालांकि, रूमर्स से कुछ प्रॉडक्‍ट्स की लॉन्चिंग के संकेत मिल रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि आज के इवेंट में ऐपल कौन से डिवाइस लॉन्‍च कर सकता है.

Apple Watch Series 6

ऐपल आज के इवेंट में Apple Watch Series 6 लॉन्च कर सकती है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसमें ऑक्सीजन लेवल मापने का फीचर मिल सकता है. इसके अलावा ऐपल वॉच 6 सीरीज में पल्स ट्रैकिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग फीचर भी हो सकते हैं.

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6 के साथ कंपनी Apple Watch SE भी लॉन्‍च कर सकती है. यह ऐपल का कम कीमत वाला वॉच होगा. इस वॉच से कंपनी Fitbit, Huawei और Samsung जैसी कंपनियों के स्‍मार्टवॉच को टक्‍कर देने की तैयारी में है. Apple Watch SE सीरीज के तहत कंपनी 40mm और 44mm वेरियंट्स पेश कर सकती है.

ये प्रॉडक्‍ट भी हो सकते हैं लॉन्‍च

ऐपल के आज के इवेंट में नई वॉच सीरीज के अलावा iPad Air 4 या iPad Air (2020) लॉन्‍च कर सकता है. इसके अलावा AirTags, Home pod और Apple TV स्ट्रीमिंग बॉक्स का ऐलान भी किए जाने की उम्‍मीद है.

iPhone 12 Series बाद में होगी लॉन्‍च

Apple इवेंट में नई आईफोन सीरीज की लॉन्‍चिंग होती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. नई आईफोन सीरीज, यानी Apple iPhone 12 को आज के इवेंट में लॉन्च नहीं किया जाएगा. कंपनी iPhone 12 को कुछ समय बाद एक अन्‍य इवेंट में लॉन्च कर सकती है. कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से सप्लाई चेन की दिक्कत के चलते iPhone 12 की लॉन्चिंग में देरी हुई है.