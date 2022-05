Apple Exchange offer: एप्पल ने यूजर्स के लिए Apple Exchange offer की घोषणा की है जिसके तहत आप बेहद ही सस्ते में नया iPhone खरीद सकते हैं. खास बात यह है कि (Android to iPhone) कंपनी पुराने एंड्राइड स्मार्टफोन के बदले नया iPhone खरीदने का शानदार मौका दे रही है. (iPhone Offer) यानि आप अपना (Old Android Phone) पुराना एंड्राइड देकर उसके बदले डिस्काउंट के साथ नया iPhone खरीद सकते हैं. कंपनी कस्टमर्स को 16,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दे रही है.Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 13 May 2022: आज मिल रहे हैं कई धांसू रिवॉर्ड्स, जो जीताएंगे आपको गेम

एक्सचेंज ऑफर का लाभ

कस्टमर्स नया आईफोन खरीदने के लिए अपने पुराने एंड्राइड स्मार्टफोन (How can move android to iphone) पर अधिकतक 16,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर (Exchange offer on smartphone) प्राप्त कर सकते हैं. एक्सचेंज ऑफर के तहत मिलने वाली कीमत अपने फोन की कंडीशन, बैटरी और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है.

इस स्मार्टफोन पर पाएं एक्सचेंज ऑफर

अगर आपके पास OnePlus 7T है तो आप इस पर 14,200 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर (Oneplus 7T Price in India) प्राप्त कर सकते हैं. वहीं OnePlus 5 पर 7,900 रुपये, OnePlus 6 पर 9,400 रुपये, OnePlus 6T पर 10,600 रुपये और OnePlus 7 Pro पर 16,100 रुपये तक का ​एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है.

यदि आप नया आईफोन खरीदने के लिए OnePlus 7T को एक्सचेंज ऑफर में देते हैं तो आपको 14,200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. जबकि OnePlus 8 पर 15,300 रुपये, OnePlus 5T पर 7,300 रुपये, OnePlus 8T पर 16,300 रुपये और OnePus Nord पर 13,500 रुपये का एक्सचेंज ऑफर प्राप्त कर सकते हैं.

Poco F1 पर 7,165 रुपये, Samsung Galaxy Note 9 पर 11,000 रुपये, Samsung Galaxy S9+ पर 6,900 रुपये, Samsung Galaxy S10 पर 10,000 रुपये, Samsung Galaxy S10+ पर 12,150 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है. वहीं Xiaomi Redmi Note 5 Pro पर 3,525 रुपये, Xiaomi Redmi Note 7 Pro पर 8,400 रुपये, Xiaomi Redmi Note 8 Pro पर 6,180 रुपये और Xiaomi Redmi Note 8 पर 4,990 रुपये का एक्सचेंज ऑफर ​उपलब्ध होगा.